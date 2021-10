IN BEELD. ‘Dertigers’ en een hoogzwangere ‘Mol’ op de rode loper van musical ‘Robin Hood’

ShowbizzZondagmiddag vond in Capitole Gent de première plaats van de musical ‘Robin Hood & Ik’. Het bekende verhaal van de grote volksheld werd in een eigentijds jasje gestoken met verrassende twists en veel humor. Heel wat bekende mensen kwamen, al dan niet met kinderen, een kijkje nemen.

Robin Hood, de grote held die steelt van de rijken en geeft aan de armen, kennen we. We hebben de films gezien, de boeken gelezen. Maar wie is die ‘ik’ in de titel? Wie mag er naast onze grote held op de affiche staan? ‘Ik’ is Jessy, de andere heldin van dit verhaal, die per ongeluk via het boek in Robins avonturen belandt én een zeer grote rol zal spelen in de afloop ervan. Jessy strijdt met Robin en zijn mannen tegen de super slechteriken Jan Zonder Land en de Sheriffin van Nottingham. Actie, romantiek en veel humor voor iedereen die van theater houdt. ‘Robin Hood & Ik’ zijn twee fantastische verhalen die één worden. Boeken kunnen je leven veranderen.

“Met ‘Robin Hood & Ik’ willen we kinderen op een speelse manier leren opkomen voor kwetsbare, minder mondige groepen en ook dat een beetje deugnieterij levens redt”, zegt Stany Crets die het scenario en de liedteksten schreef. “Daarnaast roept de voorstelling actief op tot meer verbeeldingskracht. Met deze moderne versie willen we kinderen inspireren om terug een boek vast te nemen, zodat ze zich kunnen verliezen in dit prachtige verhaal uit ons collectieve geheugen. Wat we spelen, wordt heel kleurrijk, met prachtige decors en kostuums in een eigentijds geheel. Het wordt actie, romantiek en een beetje flauwekul. Kortom, een musical voor iedereen die houdt van theater.”

Volledig scherm Ann Van den Broeck wilde deze voorstelling, in een regie van haar partner Stany Crets, niet missen. © Kristof Ghyselinck

Thuis-actrice Lynn Van den Broeck maakt als ‘Marian’ haar musicaldebuut. Het liefje van Robin Hood - een rol die wordt gespeeld door Aaron De Veene - wordt onderweg gesteund door Broeder Tuck, een rol die MNM-dj én Ketnetwrapper Sander Gillis voor zijn rekening neemt. Voor Sander voelt deze rol aan als zijn échte musicaldebuut. Deze vernieuwde ‘Robin Hood & Ik’ kleurt buiten de lintjes. Zo is de Sherrifin van Nottingham (Jasmine Jaspers) verliefd op Marian, het meisje dat ze wil afsnoepen van Robin Hood. In haar strijd krijgt ze steun van de klunzige en immens grappige Jan zonder Land (Laurenz Hoorelbeke).

“Met een musical van Stany Crets is het altijd lachen geblazen”, klinkt het bij Koen Crucke die echtgenoot Jan meenam.

Volledig scherm © Kristof Ghyselinck

Een hoogzwangere ‘De Mol 2019' Elisabet Haesevoets op de première van Robin Hood samen met zonen Oscar en Nathan én partner Michael. “Ik ben 37 weken ver, dus kan elk moment bevallen. Mijn valiesje zit in de wagen.”

Volledig scherm © Kristof Ghyselinck

“Net als Robin Hood probeer ik ook mijn medemens op verschillende manieren te helpen”, aldus actrice Viv Van Dingenen en dochter Sterre.

Volledig scherm © Kristof Ghyselinck

“Vroeger heb ik mijn zoon dikwijls moeten schminken als Robin Hood”, zegt Greet Rouffaer aan de zijde van haar man Bart.

Volledig scherm © Kristof Ghyselinck

Koen Van Impe kwam kijken met zijn vrouw Anastasia.

Volledig scherm © Kristof Ghyselinck

“Ik ben grote fan van Robin Hood, want ik doe zelf aan boogschieten en dat is ontzettend leuk”, aldus ‘Dertigers-actrice’ Ellen Verest met naast zich partner Tom en haar nichtjes Arwen en Lauren.

Volledig scherm © Kristof Ghyselinck

“Er zit ook een mooie boodschap in deze musical en dat is om wat vaker een boek te lezen”, aldus Joyce De Troch. “Ik hoop dat mijn dochters Adriana en Alexia dat begrepen hebben.”

Volledig scherm © Kristof Ghyselinck

Michiel De Meyer en Louis Thyssen genoten van een geslaagde musical vol humor en verrassende twists.

Volledig scherm © Kristof Ghyselinck

“Het leuke aan Robin Hood is dat het geen prins is, maar een echte held”, klinkt het bij ‘Lisa-actrices’ Naomi Janssens en Tinne Oltmans.

Volledig scherm © Kristof Ghyselinck

“Voor Noa en Nael is het hun eerste kennismaking met Robin Hood, maar ze vinden hem geweldig”, zegt Aagje Vanwalleghem aan de zijde van haar man Denis. “En het personage van Sander Gillis vonden ze heel grappig.”

Volledig scherm © Kristof Ghyselinck

Thuis-acteur Mathias Vergels kwam kijken met broer Louis en mama Dominique. “Thuis heb ik mijn vriendin Lynn heel de tijd horen zingen voor haar rol in deze musical en het klonk heel goed. En in haar kostuum ziet ze er ook prachtig uit.”

Volledig scherm © Kristof Ghyselinck

Yentl Keuppens en Tine Priem verschenen in hetzelfde rode kleedje op de rode loper. “Best wel grappig, maar dat betekent dat we beiden goede smaak hebben”, grappen de dames. Het kleedje komt uit de collectie Yentl K en wordt ook verkocht in de webshop Gingers van Tine.

Volledig scherm © Kristof Ghyselinck

“De voorstelling was een schot in de roos”, knipoogt Radio 2-presentatrice Kim Debrie die kwam kijken met dochter Noa en man Bart.

Volledig scherm © Kristof Ghyselinck

Info: Info: De musical ‘Robin Hood & Ik’ speelt nog op 23 oktober in Trixxo Theater Hasselt en van 29 tot en met 31 oktober in Stadsschouwburg Antwerpen. Tickets via deepbridge.be.

