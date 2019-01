IN BEELD. De week van Sam De Bruyn als ‘Star Wars’-held CD

18 januari 2019

09u03 0 Showbizz Dat Sam De Bruyn (32) een grote Star Wars-fan is, weten we al langer. Maar nu gaat de Q-dj nog een stapje verder. Deze week trok hij verkleed als Darth Vader en Stormtrooper door Vlaanderen en Brussel voor een wedstrijd in de ochtendshow.

Sam De Bruyn had deze week heel wat bekijks op straat. Zo poseerde de radio-dj als Stormtrooper voor het standbeeld van Manneken Pis en verplaatste hij zich als Darth Vader op een segway door Brugge. Ook trok Sam naar Planckendael als Chewbacca, volgde hij als Yoda een yogales en vandaag nam hij als Obi-Wan Kenobi het openbaar vervoer van bij hem thuis in Berlare tot de Q-studio’s.

Sam deed dat natuurlijk niet zomaar. De voorbije dagen konden de Q-luisteraars tijdens de ochtendshow een verblijf in Disneyland Paris winnen. Het Walt Disney Studios Park staat helemaal in het teken van Legends of the Force: A Celebration of Star Wars. Daarbij kan je als bezoeker op de foto gaan met de personages uit Star Wars en zijn er spectaculaire projecties en shows. ‘’Mijn collega’s Heidi en Wim hebben de belachelijkste opdrachten verzonnen, maar toch heb ik me geweldig geamuseerd’, aldus Sam. ‘May the force be with you!’