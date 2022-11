IN BEELD. De unieke outfit van Olivia, een hippe Pauline en een glimmende Sam Ryder: artiesten stralen op Q-Pop

Celebrities Tweeling van Mariah Carey steelt show tijdens Thanksgi­ving­pa­ra­de

Mariah Carey (52) zong haar bekendste hit ‘All I Want For Christmas Is You’ tijdens de Macy’s Thanksgiving Day Parade in New York. Maar het zijn haar twee kinderen, Monroe en Moroccan (11), die de show stelen. Ze dansen mee tijdens het optreden van hun moeder.

