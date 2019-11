IN BEELD. De sterren steunen Special Olympics IDR

21 november 2019

21u21 0 Showbizz In het Brusselse museum Autoworld vindt op dit moment de fundraiser plaats van Special Olympics Belgium. De gasten worden niet alleen getrakteerd op een feestmaal, ze kunnen tijdens een exclusieve veiling ook bieden op verschillende items om zo de organisatie en haar atleten te steunen. Een nobele zaak, waar heel wat bekende koppen maar al te graag aan bijdragen.

Roberto Martinez, de bondscoach van de Rode Duivels. Hij wilde door zijn aanwezigheid duidelijk maken hoe belangrijk dit is voor hem.

Het Russische topmodel Natalia Vodianova - die als board member actief is in de internationale organisatie - werd vergezeld van de Amerikaanse regisseur en activist Timothy Shriver. “Het is cruciaal om hier te zijn en mijn steun uit te spreken”, aldus Natalia.

Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs Sven Gatz kwam samen met zijn echtgenote langs.

‘De Buutpolitie’-acteur Henny Seroeyen zette zich al meermaals in voor het goede doel. Logisch ook dat hij dat vanavond met veel plezier deed.

Ook Willy Herremans, ‘De Buurtpolitie’-collega van Henny, toonde dat hij het hart op de juiste plaats heeft.