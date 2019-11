IN BEELD. De spraakmakendste covers uit 35 jaar Dag Allemaal Redactie

21 november 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Dag Allemaal, zoveel te vertellen. Al 35 jaar lang, week in week uit, kan u in uw favoriete weekblad lief en leed van bekend en minder bekend Vlaanderen volgen. De grote en kleine verhalen, opperste geluk en onpeilbaar verdriet. Wij verzamelden voor u enkele van de meest spraakmakende covers uit ons archief. Het eerste nummer lag op 18 november 1984 in de winkel.

2 oktober 1988

Jean-Marie Pfaff, ­Carmen, Debby, Kelly en Lyndsey sierden meermaals de cover van Dag Allemaal. In 1988 keert Jean-Marie, na zes jaar bij Bayern München te hebben gespeeld, met zijn gezin terug naar Vlaanderen.

26 januari 1993

Een piepjonge Pascale Naessens (23) en sterreporter Paul Jambers (48) schreeuwen hun liefde uit voor elkaar. Een jaar later zouden ze trouwen. Toen onder felle kritiek, maar vandaag zijn ze het powerkoppel bij uitstek.

7 december 1999

Op grote momenten binnen de koninklijke familie zit Dag Allemaal op de eerste rij. Zo ook - uiteraard - tijdens het huwelijk van Filip en Mathilde. Volgende aan de beurt: kroonprinses Elisabeth. Ook dan zullen we er zijn.

29 maart 2005

Een bijzonder moedige Greet Rouffaer was het, die op de cover van ’s lands grootste weekblad al haar schroom overboord gooide. Zeven jaar lang had ze haar littekens angstvallig verborgen gehouden. Ook de mentale littekens die ze overhield aan de ontploffing van een caravan op de set van ‘Wittekerke’ waren op dat moment nog aan het ­genezen, maar de golf aan ­bemoedigende reacties die Greet over zich heen kreeg na haar getuigenis zal haar zeker geholpen hebben in haar moeizame revalidatie. Grote tv-rollen bleven sinds die periode wel uit voor Greet, maar aan uitbollen denkt ze nog lang niet. Begin dit jaar droomde ze in dit blad zelfs luidop van nieuw werk. En waarom ook niet? In juni ging ze jammer genoeg wel opnieuw door een diep dal, na het overlijden van goede vriendin Nora Tilley. ‘Ik wil haar leven vieren’, zei Greet. ‘Maar er moet tijd over gaan, nu ben ik er te kapot van...’

30 juli 2002

Twintig jaar lang waren Willy Sommers en Annemie - zijn verzwegen dochter uit een gebroken relatie - vreemden voor elkaar. Maar Dag Allemaal bracht hen samen, en sindsdien laten ze elkaar niet meer los.

30 juni 2009

Een zwarte bladzijde uit de Vlaamse geschiedenis: ­Yasmine stapt uit het leven. Op dezelfde dag stierven Michael Jackson en Farrah Fawcett. Te veel verdriet om te verwerken, alleen een pakkend eerbetoon is op z’n plaats.

3 oktober 2006

Wat een moed van Martine Jonckheere. Net op het moment dat Dag Allemaal haar grote bereik viert, toont ze zich op haar kwetsbaarst. Of is het net op haar sterkst? Kin omhoog, bijna uitdagend in de lens kijkend, toont ze dat ze zich echt voor niets hoeft te schamen. Noem het een middenvinger naar de kanker die haar niet klein heeft gekregen. Met één foto raakte Martine zoveel lotgenoten diep in het hart.

28 september 2010

Geen maatschappelijk thema gaat Dag Allemaal uit de weg. En dat heeft grote impact. Tot in de cel van ’s lands meest gehate misdadiger, Marc Dutroux, die ons tevergeefs om begrip vraagt na enkele onthullende reportages.

14 februari 2011

Een kort, bewogen leven had Marie-Rose Morel achter de rug. Met u als lezer als meelevende getuige. En dus nam ze op haar manier afscheid van u. Geflankeerd door de liefde van haar leven. Een aangrijpend verhaal.

8 oktober 2013

De hele wereld kijkt uit naar haar comeback. Maar tennis was bij de geboorte van Jack Leon zowat het laatste wat in Kim Clijsters’ hoofd omging. Genieten van haar perfecte gezinnetje, met Jada en echt­genoot Brian erbij, dat zou ze doen. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Haar comeback heeft wat vertraging opgelopen door een blessure, maar dat ze zal schitteren in 2020, daar twijfelt niemand aan.

26 april 2011

De geliefde tv-bompa van Vlaanderen valt definitief van z’n voetstuk, na een onthutsende Dag Allemaal-reportage. Walter Capiau die zich in de hoogdagen van z’n carrière had vergrepen aan enkele tienerjongens. Voor een celstraf was het te laat, maar dit gaf de slachtoffers eindelijk de erkenning waar ze al lang naar op zoek waren. Walter stierf vorig jaar, 80 jaar oud.

13 februari 2018

Altijd eerlijk en openhartig, zonder geheimen voor z’n fans. Dat typeert zanger Christoff al jaren. Op moeilijke momenten, bij liefdesbreuken of gezondheidsproblemen. Maar dus ook wanneer hij z’n liefde voor Ritchie uitschreeuwt. Makkelijk is hun relatie zeker niet, door Christoffs drukke agenda, maar de liefde overwint tot op vandaag elk obstakel.