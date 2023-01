IN BEELD. De outfits van Miss België Chayenne Van Aarle voor Miss Universe

TV STREAMING­TIP. ‘The Boy, the Mole, the Fox and the Horse’: net zo ontroerend mooi als het boek

Het boek van Charlie Mackesy was in 2019 een schot in de roos, en bijgevolg kon een visuele adaptatie van ‘The Boy, the Mole, the Fox and the Horse’ op termijn niet uitblijven. Apple TV+ werkte samen met de Britse omroep BBC voor deze korte animatiefilm, die ongetwijfeld heel wat harten zal beroeren.

9 januari