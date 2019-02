IN BEELD. De mooiste privé-eilanden van de sterren SD

01 februari 2019

15u00 0 Showbizz Waar je helemaal tot rust komt als celebrity? Op je eigen privé-eiland natuurlijk! Exotische natuur, hagelwitte stranden, prachtig weer, maar vooral: dankzij het omringende water volledig afgesloten van de buitenwereld. Deze beroemdheden legden heel wat geld neer voor een beetje privacy.

Leonardo DiCaprio

In 2005 kocht Leonardo DiCaprio een prachtig eiland van 420.877 vierkante meter voor de kust van Belize: Blackadore Caye. De acteur heeft grootse plannen met het relatief kleine eilandje, dat hij voor 1,75 miljoen dollar (omgerekend zo'n 1.533.608 euro, nvdr.) aankocht. Hij wil het omtoveren tot een luxe eco-resort, met 36 bungalows en villa’s die volledig in het landschap ingewerkt zijn en op zonnepanelen werken. De bedoeling is om de impact op het ecosysteem van het eiland zo klein mogelijk te houden, door onder andere de mangrove (een boomsoort, nvdr.) opnieuw aan te planten, de invasieve diersoorten te vervangen door inheemse soorten en meer dan de helft van het eiland als beschermd natuurreservaat aan te duiden. Ergens in 2019 zou het resort moeten opengaan.

Johnny Depp

Johnny Depp werd verliefd op de Bahama’s toen hij er ‘Pirates of the Caribbean’ filmde in 2004 en besloot niet lang daarna om er een heus eiland aan te schaffen. Voor 3,6 miljoen dollar (ongeveer 3.153.745 euro, nvdr.) was Little Hall Pond Cay zijn eigendom. Het eiland is in ieder geval paradijselijk: 182.110 vierkante meter aan duinenrijen, een lagune met palmbomen en witte stranden. Depp koos er trouwens voor om de stranden te vernoemen naar zijn familieleden, alsook naar journalist Hunter S. Thompson en Marlon Brando. Naar verluidt gaf die laatste Depp advies over hoe hij een eiland moest aankopen.

Marlon Brando

Marlon Brando heeft misschien de beste deal gedaan van iedereen in dit lijstje. Voor amper 270.000 pond (oftewel 236.526 euro, nvdr.) wist hij in 1996 een eiland in Frans-Polynesië op de kop te tikken. Het duurde niet lang voor hij de primitieve palmhutjes die er stonden, wist om te toveren in een glamoureus resort: The Brando. Wie hier op vakantie komt, kan maar beter wat te spenderen hebben, want het exclusieve vakantieparadijs is gekend om zijn hoge kostenplaatje en selectieve clubje gasten die op zoek zijn naar privacy, paradijselijke stranden en een wekelijks cocktailfeestje. Ook het eten is er verzorgd, want in de twee sterrenrestaurants staat de Parijse chef Guy Martin aan het roer.

David Copperfield

Goochelaar David Copperfield had niet genoeg aan één eiland, en dus kocht hij in 2006 meteen een groep van 11 eilanden in de Bahama’s. 50 miljoen dollar (omgerekend 43.769.614 euro, nvdr.) betaalde hij voor de eilanden, die Musha Cay genoemd worden. Het hele gebied werd vervolgens omgebouwd tot ‘The Islands of Copperfield Bay’, een luxeresort dat omschreven wordt als ‘één deel Casino Royale, twee delen Blue Lagoon’. Wie een nachtje wil doorbrengen in Musha Cay, moet wel 42.000 dollar (zo’n 36.766 euro, nvdr.) per nacht voor maximum 12 gasten kunnen ophoesten. In ruil krijgen de gasten een eigen privé-eiland, met 40 privé-stranden, een buitencinema, een speedboat, een fitnessruimte, tennisvelden en ‘geheime avonturen’. Onder andere Oprah Winfrey, Bill en Melinda Gates en John Travolta werden al verleid om er een of meerdere nachtjes door te brengen.

George Clooney

Toen George Clooney in 2014 in Buckinghamshire, Groot-Brittannië, de film ‘The Monuments Men’ aan het opnemen was, werd hij naar het schijnt verliefd op de omgeving. Hij en zijn vrouw Amal besloten dan ook nog datzelfde jaar om het 17de eeuwse Mill House aan te kopen, dat op een eiland van 16.187 vierkante meter midden in de Thames ligt. Iets minder exotisch dan de andere eilanden, maar in ruil krijgen de Clooneys dan wel een historisch pand met binnenzwembad, home cinema, serre en een privé-boothuis. Naar verluidt betaalden de twee 10 miljoen pond (omgerekend 11.528.441 euro, nvdr.).

Mel Gibson

Terug naar wat meer exotische locaties dan. Ook Mel Gibson bleek nood te hebben aan wat rust en dus kocht hij in 2004 het eiland Mago over van een Japans bedrijf. Hij had er 15 miljoen dollar (13.134.161 euro, nvdr.) voor over, zo achterhaalde de L.A. Times. In ruil kreeg hij 21.853.260 vierkante meter aan vulkanische natuur aangeboden. Zon, zee en strand in overvloed, want Mago barst van de poederwitte stranden en turquoise lagunes.

Gene Hackman

Voor acteur Gene Hackman moet een eiland niet groot zijn. Tot 2008 was hij eigenaar van Fawn’s Island, met een oppervlakte van 9.307 vierkante meter. Het gebied bevindt zich ergens tussen Canada en Washington en werd vernoemd naar de herten die er naartoe zwemmen om er jongen te krijgen: hertenkalfjes of fawns in het Engels. Op het domein staat een gerenoveerd huis van 326,5 vierkante meter en twee gastenhuizen, die door Hackman gebruikt werden als fitnessgebouw en kunststudio. In 2008 verkocht Hackman het eiland om te verhuizen naar een nog groter en nog meer verlaten eiland in British Columbia.

Eddie Murphy

Eddie Murphy ging het niet ver zoeken toen hij in 2007 op zoek was naar een eigen eiland. Hij heeft familie uit de Bahama’s, en was ooit eigenaar van een klein eilandje bij Nassau: Pearl Cay. Zijn keuze viel dan ook snel op Rooster Cay, dat 60.703 vierkante meter groot is. Hij telde 15 miljoen dollar (zo'n € 13.133.989, nvdr.) neer voor zijn eigen paradijsje. Natuurliefhebbers mogen opgelucht ademhalen, want Murphy besloot om het eiland grotendeels onaangeroerd te laten.

Shakira en Roger Waters

Het lijkt misschien een onwaarschijnlijk duo, maar popster Shakira en Pink Floyd-frontman Roger Waters sloegen in 2011 de handen in elkaar om het eiland Bonds Cay in de Bahama’s te kopen. Daar hadden ze zo'n 16 miljoen dollar (14.005.051 euro, nvdr.) voor over. Het eiland, dat 2.832.830 vierkante meter groot is, telt vijf witte zandstranden, drie zoutmeren en heel wat watervallen. De ideale plek voor een idyllisch hotel waar artiesten zich kunnen terugtrekken voor een pauze, ver weg van hun hectische bestaan. Men belooft een rustgevende vakantie in het boetiekhotel of in een van de luxueuze appartementen. Daarnaast zijn er galerijen en regelmatige optredens. De focus moet dus meer liggen op kunst en muziek dan op pure vakantie.