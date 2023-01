IN BEELD. De kitschjurk van Heidi Klum en de strijd om de grootste mouwen: dit waren de opvallendste outfits op de Golden Globes

Een awardshow staat in Hollywood steevast garant voor een resem opvallende looks. Ook de tachtigste jaargang van de Golden Globes stelde op dat vlak niet teleur. Dit waren de gekste, mooiste en meest markante outfits op de rode loper.

Onze gok? Voormalig topmodel Heidi Klum (49) is een grote fan van ‘onze’ Ameerah. En dan vooral van haar ‘Eurosong’-nummer ‘The Carnival’...

Volledig scherm Heidi Klum op de Golden Globes. © FilmMagic

De verrassing van de avond. Actrice Jenna Ortega (20) maakte de voorbije weken furore dankzij de Netflixserie ‘Wednesday’, waarin ze uitsluitend zwarte outfits draagt. Voor deze Golden Globes mocht het duidelijk iets anders zijn. Missie geslaagd in deze jurk van het Italiaanse modehuis Gucci.

Volledig scherm Jenna Ortega op de Golden Globes. © Getty Images via AFP

Jenna had een position switch gedaan met collega-actrice Jamie Lee Curtis (64). Zij verscheen in een zwarte jurk - mét bijpassende cape - waar Wednesday Addams ongetwijfeld een moord (of twee, drie, ...) voor begaat.

Volledig scherm Jamie Lee Curtis op de Golden Globes. © Getty Images

Er bestaat niet zoiets als een té grote strik, moet MJ Rodriguez (32) gedacht hebben. En dus trok de ‘Pose’-actrice meteen het grootste exemplaar aan dat ze kon vinden. Voor de ‘fans’: het is er eentje van Balmain.

Volledig scherm MJ Rodriguez op de Golden Globes. © WireImage

De onbetwiste queen of cool van deze Golden Globes. Wij wisten niet dat het een dingetje was, maar dankzij Natasha Lyonne (43) willen wij onze ringen ook over handschoenen dragen. Dat ze daarmee ook de netjes de puntige schouders van haar ‘Saint Laurent’-jurk in balans brengt, is alleen maar een bonus.

Volledig scherm Natasha Lyonne op de Golden Globes. © WireImage

Er is nog nooit iemand geweest die een overdaad aan ruches en plooien kon verkopen als een stijlvolle outfit. Dus nee, actrice Michelle Williams (42) eveneens niet.

Volledig scherm Michelle Williams op de Golden Globes. © Invision

We zeiden het! Ook bij actrice Julia Garner (28) valt een overdaad aan ruches te bespeuren. Not a winner, baby.

Volledig scherm Julia Garner op de Golden Globes. © REUTERS

Het kostte modehuis Chanel naar verluidt 750 uur om de ‘Golden Globes’-jurk van actrice Margot Robbie (32) te maken. Waarom het eindresultaat dan zo ‘middle of the road’ oogt, om even een term van Alex Callier te lenen? Wij hebben ook geen idee.

Volledig scherm Margot Robbie op de Golden Globes. © Invision

Een nieuwe awardshow, en nieuwe smokingjurk van Billy Porter (53). Volgens sommigen de signature look van de ‘Pose’-ster, volgens anderen (lees: ons) dan weer een serieus geval van déjà vu. Al willen we Billy toch een complimentje geven voor z’n glitterlaarsjes. Ongetwijfeld niet onze maat, maar die willen we wel!

Volledig scherm Billy Porter op de Golden Globes. © Getty Images

Volledig scherm Billy Porter op de Golden Globes. © ANP / EPA

Actrice Jessica Chastain (45) staat erom bekend dat ze steevast de juiste jurk uitkiest voor een rode loper. En ook nu weer was het prijs in dit artistieke spinnenweb van Oscar de la Renta.

Volledig scherm Jessica Chastain op de Golden Globes. © Getty Images

Jezelf kleden volgens het thema: zangeres/actrice Jennifer Hudson (41) weet er alles van in deze goudkleurige jurk van CD Greene.

Volledig scherm Jennifer Hudson op de Golden Globes. © NBC via Getty Images

Muzikant/acteur Donald Glover (39) zat schijnbaar al in z’n pyjama voor de televisie, toen hij besefte dat hij op de Golden Globes werd verwacht. Zijn quick fix? Gewoon een kostuumvest aantrekken, en hopen dat niemand iets merkt. Pech.

Volledig scherm Donald Glover op de Golden Globes. © Getty Images

Actrice Angela Bassett (64) ademde één en al vintage Hollywoodglamour uit in deze jurk van Pammela Roland. Dat ze ook nog eens met het beeldje voor ‘beste filmactrice in een bijrol’ aan de haal ging, maakte haar passage helemaal af.

Volledig scherm Angela Bassett op de Golden Globes. © Getty Images via AFP

Actrice Salma Hayek (56) had met deze Gucci-jurk kunnen scoren. Had, want die zwarte BH-bandjes verpesten het geheel.

Volledig scherm Salma Hayek op de Golden Globes. © Invision

De eighties hebben gebeld: ze willen dit kostuum dringend terug, Adam Scott (49).

Volledig scherm Adam Scott op de Golden Globes. © REUTERS

Ze kroop voor ‘Pam & Tommy’ in de huid - én het knalrode ‘Baywatch’-badpak - van Pamela Anderson, en die kleur bracht actrice Lily James (33) ook geluk op de Golden Globes, waar ze het beeldje voor beste tv-actrice in ontvangst nam.

Volledig scherm Lily James op de Golden Globes. © Getty Images

De kleur staat haar fantastisch, maar we snappen écht niet waarom presentatrice/actrice Niecy Nash (52) voor dat extra volume koos. Nergens voor nodig, toch?

Volledig scherm Niecy Nash op de Golden Globes. © Invision

Bon, dat is dus blijkbaar een trend. Popster Selena Gomez (30) verscheen eveneens met extra armversiering op de rode loper. Zonde, want ook haar jurk lijkt een stuk mooier zonder die overbodige frutsels.

Volledig scherm Selena Gomez op de Golden Globes. © Getty Images

Ze skipten de rode loper, maar ook powerkoppel Rihanna (34) en A$AP Rocky (34) maakten hun opwachting op de Golden Globes. Daar gaf Rihanna - gehuld in een speciaal voor haar gemaakte outfit van Schiaparelli - meteen een lesje aan Selena en Niecy hoe je zo’n megamouwen wél tot z’n recht laat komen.

Volledig scherm Rihanna en haar partner A$AP Rocky op de Golden Globes. © NBC via Getty Images

LEES OOK