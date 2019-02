IN BEELD. De Kampioenen dopen hun eigen carnavalswagen TDS

26 februari 2019

13u41

Het was een opmerkelijk zicht in Aalst afgelopen zondag: acteurs Herman Verbruggen en Loes Van den Heuvel, ons allen bekend als 'Marcske' en Carmen uit 'F.C. De Kampioenen', kwamen er eigenhandig de 'Kampioenen'-praalwagens dopen. De acteurs lopen op zondag 3 maart dan ook mee met AKV De Lodderoeigen, en zijn zelfs officieel peter en meter.

Voor wie er nog aan twijfelde: er komt een vierde ‘FC De Kampioenen’-film en die zal deels in Aalst worden gemaakt. De finale van de film zal zich immers afspelen op Aalst carnaval, waar ze afgelopen weekend de eerste carnavaleske scènes hebben ingeblikt. Naast Herman Verbruggen en Loes Van den Heuvel waren ook Jaak Van Assche (Fernand), Tuur De Weert (Maurice) en regisseur Jan Verheyen van de partij in de carnavalshallen.

“We gaan iets doen dat nog nooit gedaan is. We zullen tijdens Aalst carnaval op 3 maart met drie ploegen een aantal beelden maken voor de film ‘FC De Kampioenen 4 Viva Boma. Dat betekent dat er in de stoet drie praalwagens zullen gaan met als thema FC De Kampioenen. Er zijn drie praalwagens gebouwd in samenwerking met De Lodderoeigen. Die wagens spelen natuurlijk een rol in de finale van de film”, zo vertelde regisseur Jan Verheyen.

“Na 3 maart zullen we dan op vier dagen in de Paasvakantie - op 8, 9, 10 en 11 april - scènes opnemen. Dat doen we in de Molenstraat, die dus ook die vier dagen afgesloten zal zijn”, ging Jan Verheyen verder. “Ons deel van de stoet zullen we reconstrueren. Praalwagens, figuratie, carnavalisten enzovoort. Iedereen komt daar opnieuw samen. Daar zullen we dan de eigenlijke spelscènes met dialogen draaien. Wat natuurlijk sowieso onmogelijk is om dat tijdens de stoet te doen”. Ook in Meldert zal er opnieuw worden gefilmd begin april.