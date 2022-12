IN BEELD. De familie Verhulst komt supporteren voor de eerste kerstshow van Marie met Samson

Showbits Kerst bij Christoff: “Alles is zo duur, wij kiezen dit jaar maar voor één cadeautje”

Schlagerznager Christoff was samen met zijn zus onlangs te zien in ‘Mijn Beste Kerst Ooit’ op VTM. De twee vierden er uitgebreid Kerstmis, maar met de feestdagen nu echt in aantocht wilden Showbits-reporters Desna en Senne wel eens weten hoe het kerstfeest van Christoff er nu in het echt aan toegaat. Bekijk het in deze nieuwe Showbits.

