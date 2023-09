IN BEELD. De familie van Sarah Puttemans en de verrassende reünie van voormalig ‘Love Island’-koppel Amandine en Jules: dit was de avant-première van ‘De Verraders’

Celebrities “M’n vader jaagde op eekhoorns om ons te eten te geven”: de harde jeugd van Johnny Cash, die 20 jaar geleden stierf

Het is alweer twintig jaar geleden dat Johnny Cash overleed. De man die met zijn diepe stem als geen ander verdriet en hartzeer kon omzetten in muziek. Het resultaat van de vele tragedies die hem kwelden op zijn pad naar de roem. In twee delen blikt ‘Story’ terug op z'n turbulente leven. Vandaag lees je hoe een tragisch ongeval hem als kind een diep trauma bezorgde en hoe z'n verslaving z'n eerste huwelijk naar de vaantjes hielp. “Ik reed naar de drogist, om tweehonderd pillen in te slaan.”