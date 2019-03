IN BEELD. ‘De Buurtpolitie’-acteur test Thalys-trein naar Disneyland Paris uit Christophe D'Huysser

31 maart 2019

17u18 0 Showbizz Vanaf vandaag rijdt de Thalys rechtstreeks vanuit Antwerpen en Brussel naar Disneyland Paris. En aan boord van deze allereerste treinrit zat niemand minder ‘De Buurtpolitie’-acteur Johan Kalifa Bals. Samen met zijn vriendin maakte hij er een onvergetelijke dag van in het Frans park.

Zijn politiekostuum liet Johan Kalifa, beter bekend als Obi in de VTM-reeks ‘De Buurtpolitie’ thuis. Maar hij nam wel zijn vriendin Selina, met wie hij bijna een jaar samen is, mee op deze inauguratietrein van de Thalys. Het treinstel is voor de gelegenheid ook helemaal versierd met bekende Disneyfiguren. En dat vindt de acteur adembenemend mooi. “Veel mensen weten dat niet, maar eigenlijk ben ik een grote treinfanaat. Toen ik vijftien jaar oud was, kocht ik zelfs een miniatuurtreintje van Thalys. En nu, zoveel jaar later, mag ik gewoon zelf plaatsnemen aan boord van de hogesnelheidstrein. Voor mij de beste manier van reizen: snel en comfortabel.”

Na een rit van amper 2,5 uur vanuit Antwerpen komt de Thalys aan in het treinstation Marne-la-Vallée en kan het echte feest beginnen. “Het is al twintig jaar geleden dat ik nog in Disneyland Paris ben geweest, maar het blijft nog even magisch. Ik voel me opnieuw een klein kind. En wat de attracties betreft: hoe sneller, hoe liever. Hyper Space Mountain is mijn favoriet. Maar voor mijn vriendin mag het allemaal wat rustiger. Voor haar is Ratatouille: The Adventure ideaal.”

Het Walt Disney Studios Park staat helemaal in het teken van het Marvel Superhelden Seizoen en dat is een gloednieuwe wereld voor Johan. “Ik ben niet zo vertrouwd met Marvel, ook al ken ik wel Spider-Man, The Hulk en Captain America. En ze zien er allemaal zo indrukwekkend uit. Of er een superheld in mij schuilt? Niet qua lichaam, maar ik help ook wel graag anderen uit de nood.”

Het dagje Disneyland Paris deed De Buurtpolitie-acteur zichtbaar deugd, want de komende maanden beloven heel druk te worden. “In mei starten de opnames van de derde film van De Buurtpolitie. Die zal zich afspelen in en rond een circus. En ook de reeks blijft doorlopen. De Buurtpolitie is immens populair en ik amuseer me rot op de set. En daarnaast ben ik nog altijd bezig met muziek. Mijn eerste single, Vlaanderen, doet het goed en eind april komt er een tweede uit. Een autobiografisch nummer over mijn roots en adoptie.”