IN BEELD. De allereerste fotoshoot van Celine als nieuwe Miss België TDS

12 januari 2020

14u29 3 Showbizz Gisteren mocht Celine Van Ouytsel (23) uit Herentals het felbegeerde kroontje van Miss België op haar hoofd zetten. Om dat te vieren mocht ze vandaag - zoals de traditie het voorschrijft - alvast een eerste fotoshoot afwerken. Zoals ieder jaar poseert onze nieuwe Miss daarvoor in een bad vol bubbels, mét ook een glaasje bubbels in de hand. De shoot zag er als volgt uit....

Celine Van Ouytsel kreeg als topfavoriete de kroon van Miss België op haar hoofd. “Ik kan het amper geloven. Het dringt totaal niet door”, sprak ze in tranen na de kroning. “Het is altijd een droom van mij geweest om Miss België te worden. Vooral om te tonen dat je jouw dromen kan bereiken als je daar keihard voor werkt.”

En om komaf te maken met vooroordelen: Celine is blond, houdt van roze, rijdt in een knalroze Range Rover rond, heeft meer dan 60.000 volgers op Instagram - ondertussen blijft dat aantal stijgen, zeker nu ze Miss België is geworden. “En toch heb ik mijn masterdiploma Rechten op zak. Oordeel dus niet te snel. Eigenlijk kan je mij de Vlaamse Legally Blonde (een verwijzing naar de film met Reese Witherspoon in de hoofdrol, red.) noemen en daar ben ik trots op. Dat ik nu de titel van Miss België aan mijn masterdiploma Rechten mag toevoegen, is fantastisch. Ik kan niet wachten om aan mijn jaar als Miss België te beginnen”, zegt ze.

Normaal zou Celine nu met een stage aan de balie starten, om het zo tot advocate verder te schoppen. “Maar die stage zet ik voorlopig even on hold. Ik ga mij keihard inzetten als Miss België en vooral ook genieten. Dit kan niemand mij ooit nog afpakken.” Hoe ze toekomst inziet? “Rooskleurig! (lacht)”