IN BEELD. Daar is de eerste gigantische kerstboom van Donald en Melania Trump al

20 november 2018

Het is nog niet eens eind november, maar in het Witte Huis raken ze stilaan in de feeststemming. Gisteren hebben Donald en Melania Trump hun eerste kerstboom al in ontvangst mogen nemen.

Het Witte Huis wordt elk jaar flink ondergedompeld in de kerstsfeer en dat is ook nu niet anders. De eerste aanzet is alvast gegeven, Donald en Melania Trump verwelkomden gisteren, onder het oog van heel wat pers en op de tonen van ‘Oh Denneboom’, de allereerste kerstboom die het Witte Huis zal sieren. Zodra de boom versierd is, zal hij in de Blauwe Kamer te zien zijn.