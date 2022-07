IN BEELD. Cowgirls Julie Vermeire, Kim Van Oncen en Véronique De Kock wanen zich in de Far West op première ‘Weekend Cowboys’

Diep verscholen in de bossen van Kalmthout ligt het legendarische cowboydorp ‘den Alamo’. Sheriff John Wijn (Luc Verhoeven), saloonbazin Miss Lizzy (Linda De Ridder), medicijnman Bezige Bizon (Herman Verbruggen), pelsjager Chris Crocket (Brik Van Dyck) en countryzangeres Tammy Sue (Ianthe Tavernier) komen er ieder weekend samen. Ooit waren ze met veel meer volk in den Alamo, maar de mot zit erin. En nu eist de lokale milieudienst zelfs dat het dorp wordt afgebroken. Met de komst van de jonge enthousiaste Jimmy The Kid (Louis Thyssen) keert de hoop terug bij de posse, maar dan verschijnt een oude bekende ten tonele: Buffalo Ron (Sven De Ridder), een revolverheld met een slecht karakter. Houden onze Weekend Cowboys stand of gaat den Alamo binnenkort definitief tegen de vlakte?

Sven, die ook de regisseur en scenarist is van dit komisch stuk, staat voor het eerst in 17 jaar nog eens op de planken met zijn zus Linda. “Op een bepaald moment ben ik gestopt met acteren”, vertelt Linda. “Ik was het wat beu en ben gaan werken bij een begrafenisondernemer. Maar in 2016 kriebelde het weer om te spelen en was ik weer vertrokken.” In die periode borrelde bij Sven ook het idee op om zijn eigen theatergezelschap op te richten. “Ik wilde ons Linda al langer vragen om mee te spelen in één van onze stukken, want ze is een geweldige actrice. Alleen zat haar agenda altijd vol met andere producties en paste het nooit. Tot nu dus. Deze samenwerking voelt vooral heel vertrouwd aan. Aan één blik weten we al genoeg. Het smaakt dus naar meer en er zijn ook plannen in die richting.”