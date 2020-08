IN BEELD. Collega’s en vrienden herdenken 75ste verjaardag van Johny Voners

Showbizz

Vandaag zou Johny Voners, die in maart overleed na een strijd tegen kanker , 75 jaar oud worden. Die dag laten zijn vrienden en collega’s uiteraard niet onopgemerkt voorbijgaan: via de sociale media staan tal van bekende gezichten stil bij de verjaardag van de man die dankzij z’n rol als Xavier Waterslaeghers in ‘F.C. De Kampioenen’ in het collectieve geheugen gegrift staat.