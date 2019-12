IN BEELD. 'Cinderella' verovert harten van onze BV’s CD

20 december 2019

21u10 0 Showbizz Zonder glazen schoeisel en pompoenkoets zakten heel wat BV’s af naar de Antwerpse Stadsschouwburg voor de première van het muzikaal familiespektakel ‘Cinderella’. Het bekende Disney-sprookje werd voor de gelegenheid in een nieuw jasje gestoken en dat wisten de aanwezige BV’s enorm te appreciëren.

Volgend jaar is het exact zeventig jaar geleden dat de Disney-klassieker ‘Assepoester’ te zien was in de bioscoop. En naar aanleiding van die verjaardag pakt Music Hall uit met het Nederlandstalig muzikaal familiespektakel ‘Cinderella’ waarbij dertig acteurs, zangers en dansers het beste van zichzelf geven op de planken. Maar het originele verhaal kreeg wel een moderne toets. Met interactieve videomuren waarin actiescènes en decors samenvloeien. Als de arme Assepoester haar zorgen neerpent, kan je haar dagboek in aquarelstijl op het scherm volgen alsof Anton Pieck de verfborstel vast heeft.

Ook de grandeur van het koninklijk paleis, het lieflijk huisje in de natuur en de decadentie die de boze stiefmoeder en haar valse dochters meebrengen, mogen niet ontbreken. En de vele dansers tillen het verhaal naar een hogere dimensie met alles van moderne en klassieke dansstijlen tot breakdancers. Met als resultaat een betoverend mooie, hilarische en ontzettend pakkende voorstelling.

‘Cinderella’ speelt nog tot en met 30 december in de Antwerpse Stadsschouwburg en 2 tot en met 5 januari in Capitole Gent. Tickets via musichall.be.

Anouchka Balsing kwam kijken met kleinkinderen Milla en Onno én vriendinnetje Manou. “Ooit heb ik bij het Ballet van Vlaanderen de boze stiefmoeder gespeeld en dat was echt een kreng. Gelukkig is deze versie veel vrolijker.”

“Een glazen muiltje kan mijn dochter Noa niet dragen, want haar been zit nog steeds in de plaaster na de val van een klimrek”, grapt Radio 2-presentatrice Kim Debrie, die ook nog haar man Bart meenam.

Zangeres Micha Marah met achternichtjes Coralie en Esmee.

De Buurtpolitie-acteur Johan Kalifa Bals met zijn vriendin Selina. “Ik ben gek op pompoenen, maar dan vooral om op te eten”, knipoogt hij.

Acteur Jelle Florizoone werkt tegenwoordig vooral als steward. Maar tussen twee vluchten door vond hij toch nog de tijd om naar ‘Cinderella’ te gaan kijken. “Morgen zit ik op vliegtuig richting het zonnige Senegal, lacht hij.

“Die rivaliteit tussen de stiefzussen is hilarisch”, klinkt het bij Nicole & Hugo.

Danni Heylen was op stap met Leon en Cedric. “Ik heb mijn twee prinsen meegenomen”, zegt de F.C. De Kampioenen-actrice.

“Ik hou van sprookjes, want dat houdt het kind in jezelf wakker”, zegt Leah Thys aan de zijde van achternichtje Norah.

“Het verhaal van Assepoester kennen we allemaal, maar ze hebben er toch een leuke en moderne twist aan gegeven”, vertelt Marleen Merckx met naast zich goede vriend Marnik.

Joyce De Troch zakte af naar Antwerpen met dochters Alexia en Adriana.

“Ik heb de eer gehad om al eens de rol van Assepoester te mogen spelen”, zegt voormalig De Buurtpolitie-actrice Nicoline Hummel die goede vriend Christophe meenam. “Maar ik heb ze wel wat meer pit gegeven.”