IN BEELD. Chris Pratt en Katherine Schwarzenegger zijn getrouwd DBJ

09 juni 2019

10u14 0 Showbizz De huwelijksklokken hebben geluid voor Chris Pratt (39) en Katherine Schwarzenegger (29). Het koppel gaf elkaar zaterdag het jawoord tijdens een intieme en romantische ceremonie in Montecito in Californië, melden bronnen aan People. Het magazine publiceerde ook enkele paparazzifoto’s waarop de twee in bruiloftskledij te zien zijn.

Chris en Katherine kondigden in januari hun verloving aan. “Lieve Katherine, ik ben zo blij dat je ja hebt gezegd”, schreef de acteur destijds op Instagram. De twee kregen vorig jaar zomer een relatie en maakten afgelopen april hun rodeloperdebuut tijdens de première van ‘Avengers: Endgame’.

Voor de 39-jarige Chris is het zijn tweede huwelijk. De acteur trouwde in 2009 met actrice Anna Faris. In 2017 besloten de twee uit elkaar te gaan. Samen hebben ze een zoontje, de 6-jarige Jack.

Katherine (29) trouwt voor het eerst. De schrijfster is het oudste kind van acteur en voormalig politicus Arnold Schwarzenegger en journaliste Maria Shriver.