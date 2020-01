IN BEELD. ‘Chateau Cupido’ met Karen, Gert en James schiet raak op BV-première CD

20 januari 2020

10u29 0 Showbizz Vanavond vond in Theater Elckerlyc in Antwerpen de première plaats van ‘Chateau Cupido’, het komische theaterstuk met Gert Verhulst, James Cooke en Karen Damen. Voor het eerst staan de drie samen op de planken en dat lokte heel wat bekend volk.

‘Chateau Cupido’ gaat over de populaire tv-presentator Jack (Gert Verhulst) die een amoureuze escapade plant met zijn maîtresse Bettie (Karen Damen) in zijn chalet in de Ardennen. Aangezien hij ervan overtuigd is dat zijn buurman Alain (James Cooke) op reis is naar Tenerife, is hij er zeker van niet betrapt te kunnen worden. Wanneer echter blijkt dat zijn buurman ook amoureuze plannen heeft in zijn eigen chalet ‘Chateau Cupido’ gaan de poppen aan het dansen.

In het scenario, dat Gert zelf heeft geschreven, zitten ook enkele leuke knipogen naar de relatie die de Studio 100-baas en Karen in het verleden hadden. En zo’n verhaallijn prikkelt duidelijk de nieuwsgierigheid van Vlaanderen. In totaal werden er reeds 25.000 tickets verkocht. ‘Chateau Cupido’ speelt nog tot en met 8 maart in Theater Elckerlyc in Antwerpen en Capitole Gent. Tickets via uitgezonderd.be.