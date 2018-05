In beeld: Cast ‘De Sinksenfoor’ steekt handje toe op... de Sinksenfoor KG

De cast van 'De Sinksenfoor', een theaterproductie van Het Achterland, is gisteren voorgesteld op — u raadt het al — de Antwerpse Sinksenfoor. De acteurs schoten de echte foorkramers te hulp door enkele attracties open te houden.

Zo voorzag Carry Goossens het paardenracekraam van de nodige sfeer, was Danni Heylen te vinden bij de eendjes en ging Linda De Ridder enthousiast aan de slag aan de smoutebollenbak. Dooppeter van de echte Sinksenfoor dit jaar, acteur Luc Caals, zag dat het goed was. Spelen ook nog mee in de 'komische love-story' van regisseur Jeroen Maes: Anne Van Opstal, Brent Pannier en Timo Descamps. ‘De Sinksenfoor’ staat vanaf 29 juni tot en met 19 augustus op de affiche van de Rode Zaal van het Fakkeltheater te Antwerpen.