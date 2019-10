IN BEELD. Cast 'De Buurtpolitie' neemt afscheid van fans op derde filmpremière CD

19 oktober 2019

16u14 0 showbizz Met gemengde gevoelens verschenen Henny Seroeyen, Dorien Reynaert, Johan Kalifa Bals, Tim Ost en Charlotte De Groof deze namiddag op rode loper voor de filmpremière van ‘De Buurtpolitie: Het Circus’. Hun personages verdwijnen binnenkort uit de VTM-reeks omdat ze plaats moeten maken voor nieuwkomers, maar in deze film spelen ze wel nog mee. En van de gelegenheid maakten de acteurs gebruik om afscheid te nemen van hun fans.

Net als de twee vorige films van ‘De Buurtpolitie’ lokte ook de première van derde langspeelfilm van het populairste politiekorps van ons een land een massa (jonge) fans naar de Kinepolis van Antwerpen om een glimp op te vangen van hun favoriete acteur én afscheid te nemen van een deel van de oude cast. Vanaf seizoen dertien zullen de personages van Henny Seroeyen, Dorien Reynaert, Johan Kalifa Bals, Tim Ost en Charlotte De Groof niet meer te zien zijn in de VTM-reeks. Het productiehuis wil ‘De Buurtpolitie’ vernieuwen en verjongen met de komst van onder anderen Dempsey Hendrickx en Junes Lazaar, maar daardoor verdwijnen een aantal anciens.

Toch wilden de ‘ontslagen’ acteurs de première van ‘De Buurtpolitie: Het Circus’ niet missen, want ze hebben er met heel hun hart aan meegewerkt. “Op deze manier kunnen we op een mooie manier afscheid nemen van het publiek”, vertelt Dorien. “En ik hoor dat ze me gaan missen of dat ik niet mag weggaan. Ja, dat doet deugd.” Ook Tim stond met een dubbel gevoel op de rode loper. “Wrok koester ik niet, want ben heel dankbaar voor alle kansen die we hebben gekregen. En niemand sterft, dus wie wie weet wat de toekomst brengt.” Grote afwezige op première was Andy Peelman. De acteur zit momenteel in de woestijnen van Marokko waar hij deelneemt aan een fietsmarathon.

In ‘De Buurtpolitie: Het Circus’ onderzoekt het korps een plofkraak op een geldautomaat. Het onderzoek leidt hen naar een circus dat net zijn tenten heeft opgezet. Maar wat is de link tussen het circus en de plofkraak? En waarom gebeuren er zoveel vreemde dingen sinds het circus zijn intrede heeft gemaakt? De agenten zetten alles op alles om het mysterie op te lossen.

De derde langspeelfilm van ‘De Buurtpolitie’ is vanaf woensdag te zien in de bioscoop.

Nieuwkomers Junes Lazaar en Dempsey Hendrickx kwamen een kijkje nemen. “Laat ons hopen dat er een vierde film komt, maar voorlopig zijn er nog geen plannen in die richting.”

“Sinds kort kijkt onze dochter Anna Julia naar ‘De Buurtpolitie’, maar ze wil geen agente worden”, aldus Radio 2-stem Anja Daems die ook haar partner Fred meenam.

“De Buurtpolitie is grappig en spannend tegelijkertijd”, zegt Lesley-Ann Poppe en Kevin.

Isabelle A ging op de foto met zoon Storm. “Ik zou graag eens meespelen in ‘De Buurtpolitie’. Misschien verkleed als man?”, grapt de zangeres. Daarmee verwijst ze naar haar passage op de première van La Cage Aux Folles.

“We hebben nog nooit een aflevering van ‘De Buurtpolitie’ gezien, dus voor ons gaat er een nieuwe wereld open”, klinkt het bij Aagje Vanwalleghem die kwam kijken met echtgenoot Denis en hun dochtertje Noa.

“Ianthe Tavenier is mijn beste vriendin en ik vind haar heel sexy in dat politiekostuum”, zegt actrice Helle Vanderheyden met naast zich goede vriend Christophe.

Staf Coppens was de presentator van dienst op deze première.

Steve Tielens zakte af naar Antwerpen met zijn vrouw Veerle.