IN BEELD. Cardi B steelt de show op Paris Fashion Week met knotsgekke outfits

Afgelopen weekend werd Cardi B er onder meer gespot in een knalgroene outfit van de ontwerper Richard Quinn. Op sociale media kregen ze alvast geen genoeg van de look. Zo vergeleken ze haar op Twitter met onder meer Kermit de Kikker en Dipsy van de Teletubbies. Cardi zelf was alvast grote fan van de outfit, want een dag later koos ze voor dezelfde outfit, maar dan wel in een andere kleur. Alle looks die Cardi B droeg tijdens Paris Fashion Week zijn trouwens samengesteld door haar stylist Kollin Carter, en die had duidelijk geen zin in een simpele witte T-shirt en een jeansbroek.