IN BEELD. Captain Marvel neemt BV’s mee naar het universum CD

05 maart 2019

20u35 0 Showbizz Vanavond vond in Brussel de Belgische première plaats van Captain Marvel, de nieuwste film van Marvel Studios. Met deze keer geen mannelijke, maar wel een vrouwelijke superheld in de hoofdrol. En dat lokt heel wat nieuwsgierige BV’s naar de bioscoop. Zij toonden zich voor één keer van hun meest heldhaftige kant.

Captain Marvel speelt zich af in de jaren negentig en is een prequel op de hele Marvel-reeks. De film vertelt hoe piloot Carol Danvers één van de machtigste superhelden van het Marvel-universum wordt. Ze komt terecht in een galactische oorlog tussen twee buitenaardse rassen die strijden om de aarde.

De rol van Captain Marvel wordt vertolkt door de Amerikaanse actrice Brie Larson. Ook Jude Law en Samuel L. Jackson spelen mee. De film begint trouwens met een eerbetoon aan striptekenaar Stan Lee. De bedenker van de vele Marvel-comics stierf in november op 95-jarige leeftijd. Ook in de film zelf heeft hij een klein cameo.

Captain Marvel speelt vanaf woensdag 6 maart in de bioscoop.

“Vooral mijn vriend Lukas is grote Marvel-fan”, zegt actrice Sarah-Lynn Clerckx. “Thuis heeft hij een hamer van Thor en een schild van Captain America.”

“Ik vind het heel belangrijk dat er wat meer sterke vrouwen op het witte doek worden getoond”, vertelt Familie-actrice Jasmijn Van Hoof die haar lief Pieter-Jan meenam. “Want we staan nog te veel achter de ‘sterke’ man.”

De Kotmadam-actrice Helle Vanderheyden met haar vriend en acteur Nordin De Moor. “Ik zou gerust dat kostuum van Captain Marvel eens willen aantrekken. Lekker sexy, maar toch stoer.”

“Ik heb alle 23 films van Marvel gezien”, klinkt het bij Café De Mol-presentator Gilles Van Bouwel die Thomas, een vriend, meenam. “Even ontsnappen aan de realiteit en genieten van spektakel.”

De Buurtpolitie-acteur Henny Seroeyen toont zich van zijn stoerste kant aan de zijde van van 4eVeR-acteur Amir Motaffaf. “Met mijn postuur zou ik misschien wel een superheld kunnen spelen”, grapt hij.

“Dieren of mensen helpen vind ik al heel heldhaftig en dan ben ik altijd trots op mezelf”, aldus Nachtwacht-actrice Céline Verbeeck met haar partner Thomas.