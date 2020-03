IN BEELD. Campus 12 slaat BV's knock-out van verbazing op première Ketnet Musical CD

08 maart 2020

15u38 0 Showbizz Deze namiddag vond in het Plopsa Theater in De Panne de première plaats van Knock-Out, de nieuwste musical van Ketnet en Studio 100 met de helden van Campus 12 in de hoofdrol. Zij staan voor de allereerste keer op de (musical)planken en dus waren de aanwezige BV’s enorm benieuwd naar het eindresultaat.

Met de hulp van Campus 12 probeert Liam met zijn vrienden de sluiting van zijn boksclub tegen te houden. De eigenares van het pand wil dat de in haar ogen ordinaire boksclub plaats ruimt voor een balletschool, waar haar dochter Anja haar ballettalenten verder kan ontwikkelen. Slagen Liam en Anja erin hun krachten te bundelen, en zorgen ze er samen voor dat de balletschool en de boksclub broederlijk naast elkaar kunnen bestaan? Deze show, die een combinatie is van boksen en ballet, zit boordevol muziek en dans. Kortom: één grote energiebom.

‘Ketnet Musical: Knock-Out’ is nog tot 24 mei te zien in Gent, Hasselt, Oostende, Antwerpen en De Panne. Tickets via studio100.com.