IN BEELD. Camille en Julie Vermeire blazen 30 kaarsjes uit voor Disneyland Paris

ShowbizzAfgelopen weekend gingen in Disneyland Paris de festiviteiten van start naar aanleiding van de 30ste verjaardag van het Franse park. Naast nieuwe decoraties én glinsterende outfits voor Mickey Mouse en co, zijn er ook gloednieuwe shows - waaronder eentje met drones - en betoverende thematuinen met Disney-kunstwerken. Julie Vermeire, Camille en ‘Verrader’ Jamie-Lee Six lieten zich met veel plezier als allereersten onderdompelen in deze magische feestvreugde. En ze gingen op de foto met een Minnie Mouse in broekpak.

Groter dromen en harder lachen. Disneyland Paris straalt magischer dan ooit tijdens haar 30ste verjaardag om er een uniek en onvergetelijk feest van te maken voor haar bezoekers. En daar horen uiteraard ook feestelijke decoraties bij. Zowel ‘s avonds als overdag. Het Disneyland Park is versierd met het ‘iriserende’ thema, met sprankelende blauwe en paarse tinten. Rond het kasteel van Doornroosje is er ook een Gardens of Wonder, bestaande uit 10 thematuinen met 30 unieke beelden die een wereld van Disney-figuren tot leven brengen. Van Prinsessen tot Schurken.

Volledig scherm Camille voelt zich opnieuw een klein meisje wanneer ze Daisy Duck in levenden lijve ontmoet. De sprankelende blauwe en paarse tinten uit haar outfit duiken ook op in de decoraties in het park. © Disneyland Paris

Volledig scherm Minnie Mouse had geen ‘schrik’ om naast Camille te staan. “Dat wil misschien zeggen dat ik niet Miss Poes ben”, grapt Camille. “Ook al denken velen dat ik in dat pak zit. Ik vind dat grappig. En met die tips snap ik het ook wel, maar ik kan ook nog wel wat andere namen bedenken. Trouwens, ik kan zeggen dat ik Miss Poes ben maar dan lieg ik misschien. En omgekeerd ook. Gewoon blijven kijken is de boodschap. Dat is ook het leukst voor iedereen. Maar feit is wel dat The Masked Singer enorm leeft.” © Disneyland Paris

Ook zijn er twee gloednieuwe shows. De dagshow ‘Dream … and Shine Brighter!’ speelt zich meermaals per dag af voor het kasteel en draait rond de kracht van lachen (“Lach harder”), passie (“Open je hart”) en dromen (“Geloof in je dromen”). Een heleboel dansers én Disney-figuren, die speciaal zijn uitgedost in hun nieuwe feestelijke outfits, nodigen de bezoekers uit om mee te dansen en te zingen. Met twee nieuwe liedjes, waaronder de aanstekelijke themasong ‘Un monde qui s’illumine’, en een mash-up van 20 Disney-liedjes. Nieuwe kleurrijke praalwagens, met abstracte vormen én iriserende en transparante materialen, maken het plaatje compleet. Ook shows als Mickey and the Magician (vanaf 23 april), Disney Junior Dream Factory, Disney Stars on Parade en Disney Illuminations, dat de gasten onderdompelt in Disney-, Pixar- en Star Wars-verhalen uit het verleden en het heden, maken deel uit van het feest.

Volledig scherm In het VTM-programma ‘De Verraders’ speelt Jamie-Lee Six vuil spel, maar met Mickey Mouse aan haar zijde laat de influencer zich eens van haar meest lieve kant zien. “Ik vind het zo raar om mezelf als leugenaar op het scherm te zien. En zeker omdat het zo naturel overkomt. In het echte leven doe ik dat niet, ik haat het. Als iemand tegen mij liegt, dan is alle vertrouwen weg.” © Christophe D'Huysser

Volledig scherm Jamie-Lee is onder de indruk van het broekpak van Minnie Mouse dat Stella McCartney ontworpen heeft voor dit jubileum. En daar hoort een stijlvolle foto bij. © Christophe D'Huysser

Als pre-show vóór de avondshow Disney Illuminations is er het nieuwe ‘Disney D-Light’- spektakel om de dag af te sluiten. Deze combineert videoprojecties, verlichte waterstralen, lichteffecten, mist, beroemde Disney-liedjes en vooral een dronechoreografie om een extra vleugje magie te brengen rond het iconisch gerenoveerd kasteel van Doornroosje. Maar liefst 200 verlichte drones vormen een sprankelende ‘30’ in de lucht, recht boven het kasteel, terwijl het nieuwe themalied ‘Un monde qui s’illumine’ op de achtergrond wordt gespeeld. Het is de eerste keer dat een Disney-park de dronetechnologie gebruikt voor een dagelijkse buitenshow boven zijn Kasteel. Ook in de eet- en drankervaringen wordt het jubileumjaar doorgetrokken met onder andere feestelijke desserts en een Happy Birthday Cocktail én werden er 350 exclusieve verjaardagsitems ontworpen.

Volledig scherm Julie Vermeire en haar vriend Laurins dollen met Donald Duck die zijn feestelijkste outfit heeft aangetrokken voor dit jubileum. Samen met zijn andere Disney-vrienden is de beroemde eend ook te zien in de gloednieuwe dagshow 'Dream and … Shine Brighter!' vol muziek, dans en kleurrijke praalwagens. © Disneyland Paris

Speciaal voor de 30ste verjaardag van het Franse park heeft de Britse modeontwerpster Stella McCartney Minnie Mouse in nieuwe kleren gestoken. Het resultaat is een broekpak dat de iconische blauwe kostuums van Stella met de polkadots van Minnies jurkje combineert. “Wat ik zo leuk vind aan Minnie is het feit dat ze geluk, zelfexpressie en authenticiteit belichaamt en dat ze mensen van alle leeftijden over de hele wereld inspireert.”, aldus de dochter van Paul McCartney. Minnie Mouse zal deze nieuwe outfit dragen tot 31 maart, voor Women’s History Month, op een kleurrijke Selfie Spot locatie die haar imago als fashion icoon door de jaren heen illustreert. En dat moet je geen twee keer zeggen presentatrice Julie Vermeire, zangeres Camille Dhont en influencer/’Verrader’ Jamie-Lee Six. Zij gingen maar al te graag op de foto met Minnie in haar nieuwe outfit.

Meer info over de festiviteiten in Disneyland Paris naar aanleiding van de 30ste verjaardag op disneylandparis.com.

Volledig scherm In een knalgroene outfit laat Julie Vermeire het kind in haar los. “Maar zelf ga ik nog niet aan kinderen beginnen. Laurins en ik hebben onze al meer dan vol met onze labradoedel Sunny.” © Disneyland Paris

Volledig scherm Emma Heesters © Disneyland

Volledig scherm De Belgische DJ Henri PFR toont zijn grootste glimlach aan de zijde van Mickey Mouse. © Disneyland Paris

Volledig scherm Tussen het schrijven door van nieuwe nummers en haar muzikaal avontuur in Duitsland kon Camille even op adem komen tijdens een weekendje Disneyland Paris. “Mijn agenda is behoorlijk vol, maar zo heb ik het graag. Ik ben een bezige bij. Als het te rustig is, dan ben ik droevig.” © Disneyland Paris

Volledig scherm De Britse modeontwerpster Stella McCartney ontwierp voor de 30ste verjaardag van Disneyland Paris het eerste broekpak dat Minnie Mouse zal dragen in het Franse park. “Minnie heeft altijd een speciaal plekje in mijn hart gehad. We delen dezelfde waarden." © Disneyland Paris

Volledig scherm Als pre-show vóór de avondshow Disney Illuminations is er het nieuwe ‘Disney D-Light’- spektakel om de dag af te sluiten. Maar liefst 200 verlichte drones vormen een sprankelende ‘30’ in de lucht, recht boven het kasteel, terwijl het nieuwe themalied ‘Un monde qui s’illumine’ op de achtergrond wordt gespeeld. © Disneyland Paris

Volledig scherm De dagshow ‘Dream … and Shine Brighter!’ speelt zich meermaals per dag af voor het kasteel en draait rond de kracht van lachen (“Lach harder”), passie (“Open je hart”) en dromen (“Geloof in je dromen”). © Disneyland Paris

Volledig scherm Gardens of Wonder. © Disneyland Paris