IN BEELD. BV’s ontdekken Tomorrowland-attractie in Plopsaland De Panne

ShowbizzVoor Tomorrowland-vibes kan je vanaf nu ook terecht in Plopsaland De Panne, want daar hebben ze vanavond de spectaculaire rollercoaster ‘The Ride to Happiness’, die geïnspireerd is op het wereldberoemde dancefestival in Boom, officieel ingehuldigd in aanwezigheid van verschillende BV’s. En zij waagden zich al meteen aan een doldwaze rit in deze attractie met opzwepende beats.

‘The Ride to Happiness by Tomorrowland’ in Plopsaland De Panne is de allereerste ‘extreme spinning coaster’ in Europa. Bezoekers worden maar liefst twee keer gekatapulteerd naar een snelheid van 90 km/u en gaan hierbij vijf keer overkop. De karretjes kunnen vrij ronddraaien, waardoor bezoekers telkens een andere ritervaring beleven. De attractie heeft een totale lengte van bijna één kilometer en staat op z’n hoogste punt 35 meter boven de grond, wat zorgt voor een uitzonderlijk zicht op het park en de ruime omgeving. Naast de unieke thematische invulling werd een exclusieve soundtrack gecomponeerd die tijdens de volledige rit te horen is, wat de ervaring voor elke bezoeker extra sensationeel maakt.

Voor de totstandkoming van ‘The Ride to Happiness’, waar een prijskaartje van 17,5 miljoen euro aan vast hangt, werkte het creatieve team van Tomorrowland samen met de Plopsa Group om op die manier de unieke sfeer die Tomorrowland typeert te vertalen naar een coaster van wereldniveau. Speciaal voor deze attractie werd er binnen het park een aparte zone aangelegd met magische decoratie, een vijver, eetkraampjes en een shop die allen de Tomorrowland-magie uitstralen. Met succes, want de aanwezige BV’s op de officiële opening waren laaiend enthousiast.

‘The Ride to Happiness by Tomorrowland’ staat Plopsaland De Panne. Op voorhand een toegangsticket reserveren voor het park is verplicht via plopsalanddepanne.be.

Justine De Jonckheere, Miss België 2011, zakte af naar Plopsaland De Panne met haar ouders Tineke en Jano. “Ik ben heel erg onder de indruk van de setting en waan me precies echt op Tomorrowland.”

“The Ride to Happiness by Tomorrowland is een heel coole en langdurende attractie, maar ook best wel eng”, zegt K3-zangeres Marthe. “Het gaat heel snel en verschillende keren over de kop. Ik heb heel het park bijeengekrijst (lacht). Ondertussen is ze ook samen met Hanne en Klaasje volop aan het repeteren voor hun laatste tournee samen. “We gaan een feestje bouwen op het podium met een mooi afscheid voor Klaasje. Met veel liedjes en ook enkele verrassende songs van vroeger. Emotioneel is het nog niet, we genieten er vooral van.”

Ben Roelants kwam een kijkje nemen met zijn kinderen Estelle en Otis. “Jarenlang was ik The Voice of Tomorrowland en heb zelf mogen draaien op de Main Stage, dus ik voel me hier zeker thuis”, aldus de reisreporter.

“Deze Tomorrowland-zone brengt je echt wel in een andere wereld en daar hou ik ontzettend van”, aldus Tom De Cock aan de zijde van zijn man Maarten. “En met heel goede muziek erbij. Heerlijk”

Kersvers Belgium’s Got Talent-jurylid Davy Parmentier maakte er een daguitstap van met zijn petekind Gerald. “Plopsaland en Tomorrowland: dat is echt wel een topcombinatie. Misschien moet er ook eens een VTM-attractie. Ik denk maar aan De Code van Coppens: dat zou heel leuk zijn!” Daarnaast verklapt Davy nog dat hij zich geweldig goed geamuseerd heeft als jurylid tijdens de audities Belgium’s Got Talent. “En de lat ligt heel hoog dit jaar.”

Acteur Dirk Van Vooren testte samen met zijn kinderen Tuur en Anna ‘The Ride to Happines’ uit. “Ik ben grote fan van rollercoasters en deze is toch wel de beste die ik ooit heb gedaan. Heel onvoorspelbaar, pure madness.”

“Een rit in deze attractie geeft echt wel een gevoel van geluk en dat is meer dan welkom in deze tijden”, klinkt het bij Wendy Van Wanten met naast zich echtgenoot Frans en dochter Estelle. Die laatste heeft nu ook zin om naar de echte Tomorrowland in Boom te gaan.

