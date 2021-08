IN BEELD. BV’s amuseren zich op Starsky Fest

Celebrities Val Kilmer ondergaat ‘slopend’ herstel na kankerge­vecht

6 augustus ‘Top Gun’-held Val Kilmer (61) is al vijf jaar kankervrij, maar toch is hij nog niet de oude. Dat vertellen zijn kinderen Mercedes en Jack aan Extra. De ziekte zorgde voor langdurige complicaties bij de acteur. “Het herstelproces is net zo slopend als de ziekte.”