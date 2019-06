IN BEELD. BV's zwieren, gillen en smullen op Sinksenfoor CD

08 juni 2019

21u31 0 Showbizz Vanmiddag is in Antwerpen de Sinksenfoor van start gegaan. Met maar liefst 150 attracties en een heleboel eet- en drankstandjes is dit het grootste rondreizende pretpark van ons land. Geen wonder dus dat heel wat bekende Vlamingen even langskwamen om de sfeer op te snuiven.

Naast de gekende attracties en kermiskramen, waaronder een reuzenrad, eendjeskraam en spookhuis, zijn er dit jaar ook enkele nieuwe attracties op de siksenfoor. Zo is er ‘Top of the world’, een draaimolen met hangzitjes die op 60 meter hoogte ronddraaien, en zo een prachtig zicht op Antwerpen bieden. De tropische en kleurrijke attractie ‘Tiki Party’ met grote maskers bestaat dan weer uit een roterende schijf met vijf draaiende gondels. Verder komt er in plaats van een rollercoaster een heuse wildwaterbaan naar de kermis. Durvers beleven op die snelle glijbanen van de ‘River Rafting’ een avontuurlijke tocht in een opblaasbootje.

Peter van de Sinksenfoor 2019 is Luk Wyns en dat is geen toeval. “De Sinksenfoor is tijdloos. Ik hield ervan als kind, als puber, als verliefde adolescent en als jonge ouder. En nu als oudere ouder nog steeds. Ik hou van de kleuren, de geuren, de drukte, het gelach. Mijn liefde voor de ‘Kermis der kermissen’ is met de tijd zelfs nog gegroeid. Ik sla geen jaar over en niet alleen voor mijn kinderen, maar ook voor mezelf. Even weer een kind zijn.”

De Sinksenfoor op Park Spoor Oost in Antwerpen is nog open tot en met zondag 7 juli.

Sinksenfoor-peter Luk Wyns met echtgenote Eleni en kinderen Sasja en Nana.

“Net als in het dansen, moet je ook in een attractie je helemaal over geven aan het toestel”, zegt Familie-actrice Sandrine André die op stap was met haar danspartner Arend.

Café De Mol-presentator Gilles Van Bouwel toont zijn balkunsten aan De Mol 2019-winnaar Axel en finalist Bas. “Als inwoner van Antwerpen ben ik echt trots op de Sinksenfoor.”, zegt Gilles. “Als kind kwam ik hier vaak heen met mijn mama.”

“Als patissier wil ik natuurlijk de smoutebollen en appelbeignets proeven”, vertelt Roger van Damme die echtgenote Cindy meenam. “En ik doe hier ook altijd inspiratie op. Hoe ze bijvoorbeeld hun wafels maken.”

“Mijn jongste zoon Maximilien houdt van de heftige attracties”, vertelt Véronique De Kock. “Ik moet hem soms echt afremmen.”

Jean-Marie Pfaff met kleinkinderen Shania, Kenji, Keano en Liam in de botsauto’s. “Het is leuk om te zien dat zij evenveel plezier beleven op de Sinksenfoor als ik vroeger.” Leuk detail: heel wat familie van echtgenote Carmen zijn foorkramers, dus is het een echte familie-uitstap.

“Elk jaar komen we met de opening naar de Sinksenfoor”, zegt Lesley-Ann Poppe aan de zijde van manlief Kevin en zoontje Gabriël. “Ik ben goed in schieten en Kevin in beesten vangen, dus ook op dat vlak vormen we een topkoppel.” (lacht)

Tanja Dexters houdt het dit jaar opvallend kalm. “Ik zit met een whiplash nadat ik verkeerd ben gevallen tijdens een achterwaartse salto op een trampoline, maar de cocktailbar is ook een leuke attractie”, grapt ze met naast zich blogster Yentl Keuppens.