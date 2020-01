IN BEELD. BV’s zingen mee met grootste hits uit musicalfilms op première ‘The Best of Musicals’ CD

12 januari 2020

08u42 0 Showbizz Van ‘La La Land’ over ‘Footloose’ tot ‘Titanic’: de grootste hits uit de bekendste musicalfilms passeren de revue tijdens de derde editie van ‘The Best Of Musicals’. En met een opgewarmde stem kwamen heel wat BV’s afgezakt naar de Stadsschouwburg van Antwerpen om de longen uit hun lijf te zingen op de première van dit spektakel.

‘The Best of Musicals’ brengt een aaneenschakeling van de grootste musicalhits van de laatste decennia. En voor deze derde editie haalt Music Hall zijn inspiratie uit de leukste musicalfilms zoals ‘Moulin Rouge’, ‘The Bodyguard’, ‘Dirty Dancing’, ‘La La Land’, ‘Fame’, ‘Bohemian Rhapsody’ en ‘The Greatest Showman’. De cast bestaat zoals steeds uit gelauwerde musicalstemmen. Zo mogen onder anderen Hans Peter Janssens, Charlotte Campion, Chris Van Tongelen, Goele De Raedt, Wim Van Den Driessche, Elke Buyle, Marleen van der Loo en creatieve duizendpoot Gene Thomas in deze editie hun verbluffende capaciteiten nog eens ongegeneerd tentoonspreiden. Naast deze toppers staan er met Eva-Jane Smeenk, de vriendin van Kris Wauters, en Ivann Vermeer ook twee vocalisten voor het eerst in hun carrière in een musicalproductie!

‘The Best of Musicals - At The Movies’ speelt morgen nog in de Antwerpse Stadsschouwburg en op 21, 22 en 23 februari in Capitole Gent.Tickets via musichall.be.

Stijn en Nuria van ‘Blind Getrouwd’ maakten er een date night van zonder kinderen.

‘Thuis’-actrice Tine Priem kwam kijken met haar partner Tom.

Joke Van de Velde was helemaal klaar om uit volle borst mee te zingen.

De Buurtpolitie-acteur Henny Seroeyen nam zijn vrouw Nancy mee naar ‘The Best of Musicals’.

Voormalig Familie-actrice Sarah Lynn Clerckx verscheen op de rode loper met goede vriendin Aurelie.

Tim Ost, bekend van ‘De Buurtpolitie’, en zijn partner Celien wilden dit spektakel niet missen.

Als er gezongen wordt, dan zijn Ianthe Tavernier en Julie Vermeire er graag bij.

Yanni Bourguignon nam zijn vriendin Kelly mee. De ‘Familie’-acteur bewees in de musical ‘De prinses en de Toverspiegel’ dat hij zelf ook over de nodige zangkwaliteiten beschikt.

Nicky Vankets maakte er samen met zijn partner Koen een gezellige avond van.