IN BEELD. BV's zingen en dansen op première musical Mamma Mia! CD

07 maart 2020

21u57 0 Showbizz Zaterdagavond vond in Antwerpen de feestelijke première plaats van de hitmusical Mamma Mia! en die lokte een massa BV’s naar de rode loper in de Stadsschouwburg. De ene koos voor een seventies disco-outfit, de andere voor zomers chique. Maar allemaal zongen en dansten ze mee met de grootste hits van ABBA.

‘Mamma Mia!’ vertelt het verhaal van Sophie die op het punt staat om te trouwen op een mooi Grieks eiland. Ze wil door haar vader worden weggeven. Alleen is het niet duidelijk wie dat is. Ze nodigt drie voormalige liefdes van haar moeder Donna uit voor het huwelijksfeest. Donna wordt compleet verrast door het weerzien met de mannen en staat plots oog in oog met haar bruisende verleden. Samen met haar vriendinnen haalt ze herinneringen op aan vroeger, aan oude liefdes en aan hun tijd als zangtrio. Een musical vol liefde, humor en de grootste hits van ABBA. Zo passeren ‘Dancing Queen’, ‘Knowing Me, Knowing You’, ‘Super Trouper’ en uiteraard ‘Mamma Mia’ de revue.

Op het podium ook heel wat bekend volk. De hoofdrollen zijn weggelegd voor Ann Van den Broeck (Donna) en Tinne Oltmans (Sophie), Evi Hanssen (Tanya), Michiel De Meyer (Sky), Ilse La Monaca (Rosie), Johan Terryn (Sam), Govert Deploige (Harry) en Stany Crets (Bill).

De musical ‘Mamma Mia’ speelt nog tot en met 12 april in de Stadsschouwburg van Antwerpen. Tickets via deepbridge.be.

Bo Van Spilbeeck kwam kijken met haar dochter Michèle. “Uiteraard is ‘Dancing Queen’ mijn favoriete nummer”, aldus de VTM-journaliste.

“Vroeger heb ik veel nummers van ABBA geplaybackt”, aldus Hilde De Baerdemaeker op stap met manlief Pieter, dochter Marilou en plusdochter Sam.

‘#LikeMe’-actrice Camille Dhont en haar vriend Tim poseren voor het eerst samen als koppel.

“ABBA is mijn favoriete muziek, ik word er altijd vrolijk van”, aldus Bart De Wever met vrouw Veerle en dochter Liesbet. Zijn stijlvolle kostuums wisselde hij één avond in voor een disco-outfit. “Ik heb lang getwijfeld of ik dit wel zou dragen, maar onder de druk van het gezin ben ik bezweken. En dat fluogroen? Ja, blijkbaar was dat hip in de jaren 70.”

Herbert Flack en echtgenote Fabienne trokken hun meest zomerse outfit in. “Hopelijk komt het goede weer nu snel naar ons land”, knipoogt de acteur.

Normaal zou Jeroen Van Dyck de rol van Harry vertolken in deze musical, maar door zijn drukke agenda besliste hij noodgedwongen om uit dit avontuur te stappen. “Met spijt in het hart, maar het kon niet anders”, aldus de acteur aan de zijde van zijn vriendin Lena.

Lesley-Ann Poppe vierde haar 41ste verjaardag op de première van Mamma Mia! “Ik heb keihard meegezongen met de liedjes”, zegt de blondine aan de zijde van echtgenoot Kevin.

Veerle Dobbelaere kwam kijken met echtgenoot Alain.

Dertigers-acteur Tom Dingenen nam zijn vrouw Inez mee. “Op muziek van ABBA kan je niet blijven stilzitten.”

“Laat ons hopen dat we met #LikeMe ook ooit eens een musical mogen maken, maar eerst onze concerten in de Lotto Arena”, klinkt het bij Pommelien Thijs, Idalie Samad en Francisco Schuster.

Viv Van Dingenen genoot van Mamma Mia! met dochter Sterre.

“Die dansjes lijken me echt niet makkelijk”, vertelt De Buurtpolitie-actrice Lisa Gerlo met naast zich haar lief Tim.

“Mijn weekend staat helemaal in het teken van Griekenland”, aldus presentator Gilles Van Bouwel die goede vriendin Issabel meenam. “Vandaag met ‘Mamma Mia!’ en morgen met Café De Mol. Maar ik vind het niet erg, Griekenland is een prachtig land.”

“Waterloo is zonder twijfel het mooiste ABBA-nummer”, aldus Thuis-actrice Leah Thys.

“Thuis en in de wagen staat de muziek van ABBA heel de tijd op”, zegt Greet Rouffaer die kwam kijken met echtgenoot Bart.

“Wat ik persoonlijk geweldig vind aan ABBA is dat hun liedjes van generatie op generatie worden overgedragen”, zegt De Buurtpolitie-actrice Ianthe Tavernier die haar mama Tania meenaam.

‘Zie Mij Graag’-actrice Mieke De Groote zakte af naar Antwerpen met partner Nick.

Vriend Kurt, zonen Scout en Mac en plusdochter Juliet komen supporteren voor Evi Hanssen die haar musicaldebuut maakt in Mamma Mia!