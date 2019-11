IN BEELD. BV's zien 'Annie' nog steeds graag

CD

17 november 2019

09u18 1 Showbizz Vanavond vond in het Kursaal van Oostende de première plaats van de musical Annie. Dit bekende Broadway-meesterwerk kreeg voor de gelegenheid een stevige make-over. Maar hits als ‘Morgen komt morgen’ en ‘ Zwaar bestaan’ zitten natuurlijk nog steeds in de voorstelling. En die werden luidkeels meegezongen door het (bekende) publiek.

‘Annie’ vertelt het verhaal van een elfjarig meisje uit New York dat haar dagen slijt in het weeshuis van de kattige, altijd beschonken Miss Hannigan. Ze droomt luidop van een beter leven en vraagt zich af waarom haar ouders haar ooit in de steek lieten. Ze probeert zelfs te ontsnappen via de wasmand. Maar op een dag wordt Annie gevraagd om Kerstmis te vieren bij de miljardair Oliver ‘Daddy’ Warbucks. De humeurige brompot Warbucks ziet de uitnodiging als een soort reclamestunt. Langzaamaan groeit er echter een hechte band tussen de rijke zakenman en het niet-te-stuiten weesmeisje. Een musical bomvol optimisme en onwaarschijnlijk geluk.

Josefien Derijcke en Chaya Van Mol (beiden 12 jaar) zullen in Vlaanderen afwisselend de rol van Annie vertolken en treden daarmee in de voetsporen van onder anderen Laura Tesoro en Pommelien Thijs. Met de Nederlandse Doris Baaten presenteert deze nieuwe versie ook voor het eerst een vrouwelijke president in de Oval Office en Edwin Jonker is de eerste zwarte acteur die de rol van Oliver Warbucks zal vertolken in de musicalversie van ‘Annie’. De gelauwerde internationale musicalster Willemijn Verkaik kruipt in de huid van Juffrouw Hannigan en Deborah De Ridder, die als 9-jarige de rol van Annie speelde en 20 jaar later de gevreesde Miss Hannigan gestalte gaf, maakt haar Annie-cirkel rond als Grace Farrell.

‘Annie, de Musical’ speelt morgen nog in Kursaal Oostende. Nadien zijn er van 20 tot en met 24 november voorstellingen in Capitole Gent en van 18 februari tot en met 1 maart 2020 in de Antwerpse Stadsschouwburg.