IN BEELD. BV's zetten circus op stelten CD

22 december 2018

20u50 0 Showbizz Circus Boxtalino slaat deze kerstvakantie haar tenten op in het provinciaal recreatiedomein De Schorre in Boom voor een gloednieuwe familieshow vol acrobaten en vuurspuwers. Op de première deze namiddag zaten enkele BV’s en hun kids op de eerste rij om met open mond naar dit spektakel te kijken.

In de nieuwe show ‘Follow The Star’ maakt het publiek kennis met drie koningen die omgetoverd worden tot vier. Ze worden herdoopt tot koningen van de vier windstreken en volgen een ster naar ergens ver hiervandaan waar nooit iemand is geweest. Het hele kindvriendelijk verhaal is kleurrijk en spannend met acrobaten, vuurspuwers, danseressen, paarden en grappenmakers.