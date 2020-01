IN BEELD. BV's vol lachrimpels op première muzikale komedie 'Liften’ CD

17 januari 2020

16u06 0 Showbizz Gisterenavond vond in het cultureel centrum van Berlare de première plaats van ‘Liften’. Deze muzikale komedie, met in de hoofdrollen Katrien De Becker en Gerdy Swennen, vertelt het verhaal van drie vrouwen die komen vast te zitten in een lift. Wat natuurlijk voor de nodige hilariteit zorgt. En dat wisten de aanwezige BV’s best te smaken.

Liften is een hilarische en ontroerende voorstelling over schoonheid, vriendschap en vooroordelen. Drie dames komen vast te zitten in de lift van een schoonheidskliniek. Ze zijn volstrekt onbekenden voor elkaar. Terwijl ze wachten op hun ‘redding’ vertellen ze elkaar sappige roddels en hilarische anekdotes. Tijdens deze hachelijke situatie wijden ze uit over gênante situaties waarin zij ooit verkeerden. Scherpe onderwerpen worden besproken, gevolgd door rake confrontaties die met veel humor uitmonden in oprechte gesprekken. Die avond zal hun leven voorgoed veranderen.

‘Liften’ speelt nog in verschillende theaters in Vlaanderen in januari en februari. Tickets via event-team.be. (CD)

Frank Van Erum kwam kijken met zijn vrouw Valerie

‘Dertigers’-acteurs Kristof Goffin en Evelien Van Hamme maakten er een gezellig uitje van.

Joe-dj Born Crain verscheen op de rode loper met zijn vrouw Lotje.

Blij weerzien tussen Jef De Smedt en Johan De Paepe, de partner van Katrien De Becker. De twee kennen elkaar nog van Familie.

Met een grote glimlach op zijn gezicht zakte Peter Bulckaen af naar de première van ‘Liften’.

Martine Jonckheere nam haar man Filip mee.