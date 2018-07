IN BEELD. BV's vergokken hun 'geld' in casino Christophe DHuysser

06 juli 2018

12u36 0 Showbizz Veel glitter en glamour vorige week in Oostende. Daar vond de heropening plaats van het Casino dat zich nu met meer dan 200 slotmachines het grootste casino van Vlaanderen mag noemen. Enkele BV's zakten in hun mooiste outfit af naar het Las Vegas van de Noordzee voor een gokje met zicht op de zee.

"Alle risico’s in het leven moet je zoveel mogelijk proberen te spreiden en dat geldt ook voor het gokken", geeft Jacques Vermeire mee als gouden raad. De komiek staat trouwens op 7 december met zijn nieuwe zaalshow Van 7 tot 77 in het Kursaal.

"Vroeger heb ik al eens 1700 euro gewonnen in een casino in Las Vegas", zegt Véronique De Kock. "Maar uiteraard heb ik ook al geld verloren. Alleen ben ik die bedragen vergeten."

"Een casino straalt voor mij een zekere grandeur uit en daar hou ik wel van’, aldus Showbizz Bart. ‘Ik waan mij precies in een film."

"Geen geluk in het spel, maar wel in de liefde", grapt Martine Jonckheere aan de zijde van haar man Filip. De actrice maakt volgend seizoen opnieuw haar opwachting in Familie.

Q-dj Sam De Bruyn kwam met goede vriend Thomas de sfeer opsnuiven. "Ik heb mijn hart verloren aan Oostende. En in de zomer is het hier toch wat koeler dan in het binnenland."

Kamagurka creëerde live een kunstwerk met jetons.