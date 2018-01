In beeld: BV's trotseren de storm (en dat levert geweldige taferelen op) TDS/KD

18 januari 2018

21u38 207 Showbizz "Hoor de wind waait door de bomen", zo gaat een bekend kinderliedje. De storm die sinds gisteren door ons land raast, zorgt op verschillende plekken voor heel wat schade. Niet alleen daken en verkeersborden moesten eraan geloven... Ook BV's zijn 'slachtoffer', en dat levert deze grappige beelden op .

Ex-miss Joke van de Velde zoekt beschutting tegen de wind:

I can't change the direction of the wind, but I can adjust my sails to always reach my destination #schuilen #voorbereiding #antwerpmarathon @trakks_belgium Een foto die is geplaatst door null (@jokevandevelde1) op 18 jan 2018 om 11:54 CET

Voor wie nog twijfelt: Joyce De Troch is écht niet blij met dit weertje:

Dit weertje maakt écht ni gelukkig🙄 #overweegverhuis 😆 #needthesun #drivesafe 💋 Een foto die is geplaatst door null (@joycedetroch) op 17 jan 2018 om 09:45 CET

Is er door de besparingen bij de VRT een tekort aan stevige haarlak? De coupe van Studio Brussel-stem Eva De Roo gooit alvast de handdoek in de ring:

Vanessa Chinitor 2018 Een foto die is geplaatst door null (@eva_deroo) op 18 jan 2018 om 18:06 CET

En de haren van Ketnet-heldin Maureen Vanherberghen zijn niet opgewassen tegen Moeder Natuur:

#leefzonderfilter Op instagram is het meestal mooi weer. Maar niet vergeten.. overal stormt het wel eens. 👊 #uitwaaien #campagne #nofilter #nomakeup #storm #wind @noragharib Een foto die is geplaatst door null (@maureen_vanherberghen) op 18 jan 2018 om 20:05 CET

Geen geklaag op het profiel van actrice Lynn Van Royen, enkel appreciatie voor mooie wolken:

#gewolkte #sunset #9300 #aalst #chipka #relfection #cloudporn #cloudzdelight #belgium Een foto die is geplaatst door null (@lynnvanroyen) op 18 jan 2018 om 20:19 CET

Belgisch kampioen veldrijden Wout Van Aert moest z'n training onderbreken:

Max van Geest, het vriendje van K3'tje Klaasje, hield zich vast aan de takken van een, euh, verkeersbord:

Bijna een enkeltje Engeland gepakt.. #manmanman #humanflag #coderood Een foto die is geplaatst door null (@maxvgeest) op 18 jan 2018 om 18:15 CET

Net als de Nederlandse 'Voetbalvrouw' Nicolette van Dam:

Hou je goed vast vandaag! 😂😂😂 #storm 💨 #coderood Een foto die is geplaatst door null (@nicolettevandam1) op 18 jan 2018 om 10:53 CET

Ex-presentatrice Inge Moerenhout deed een poging zich recht te houden:

Wind 🌪#stormyweather #metelkova @charlise_paris @dolcegabbana #charliseparis @visitslovenia Een foto die is geplaatst door null (@ingemoerenhout) op 18 jan 2018 om 11:59 CET

'Ghost Rocker' Elindo Avastia kwam in aanraking met "een windje":

🌬 W I N D J E . Wie is er allemaal ook omver geblazen? #Windkracht10 #IkWoeiWeg #Westerwindje Een foto die is geplaatst door null (@elindoavastia) op 18 jan 2018 om 15:40 CET

Bij Valerie De Booser, de vrouw van Koen Wauters, was er sprake van een echt hondenweertje:

Beetje bang van het onweer, extra vertroetelen helpt wel ⚡️⛈🌫 #oneofmythreedogs #cutiepie #dekentje Een foto die is geplaatst door null (@valeriedebooser) op 18 jan 2018 om 21:23 CET

Belmodo-fashionista Tiany Kiriloff zat tijdens de storm met haar hoofd in de wolken. En niet die donkergrijze in de lucht:

Stormy outside but I van feel the warmth of this little throwback of us together in better temperatures ❤️ #throwitback #kirilove #wearefamily #betterweather #mommyofthree #girlsonly 📷 by @tierrafoto Een foto die is geplaatst door null (@belmodotiany) op 18 jan 2018 om 08:28 CET

Martine Prenen werd getroffen door de griep. En daar kon ze zich enkel bij neerleggen:

Zangeres Ellie Delvaux, die als Blanche op het podium staat, was all alone in the danger zone:

En Katrin Kerkhofs, de vrouw van Dries Mertens? Die had duidelijk géén last van slecht weer:

In heaven with my watermelon(s) 🍉 Een foto die is geplaatst door null (@katkerkhofs) op 18 jan 2018 om 14:06 CET