IN BEELD. BV’s poseren op de blauwe loper van het Gala van de Gouden K’s

Muziek: Bekijk hier de nieuwe videoclip van Mathias Vergels 'Straatsteen' waarin hij samen met zijn vriendin schittert

29 januari Een jaar geleden bracht ‘Thuis’-acteur Mathias Vergels (28) zijn debuutalbum ‘Waar Is Mathi’ uit. Voor een van de singles nam hij samen met zijn vriendin Lynn Van den Broeck (27), eveneens ‘Thuis’-actrice, een aangrijpende videoclip op die vandaag uitkwam. “Het nummer ‘Straatsteen’ is haar favoriete nummer. Ze was dan ook enorm blij dat ze in die clip mocht meedoen”, aldus Mathias.