IN BEELD. BV's op sprookjesavontuur tijdens première 'De Prinses en de Toverspiegel’ CD

27 oktober 2019

16u06 0 Showbizz Deze namiddag ging in de Stadsschouwburg van Antwerpen de sprookjesmusical ‘De Prinses en de Toverspiegel’ in première. Met in de hoofdrol Familie-acteur Yanni Bourguignon en een onherkenbare Gene Thomas als tovenaar. Het aanwezige BV-publiek in de zaal genoot van een voorstelling vol humor, vrolijke meezingers en aanstekelijke danspasjes.

‘De Prinses en de Toverspiegel’ vertelt het verhaal van een prinses met een magische toverspiegel. Elke dag gebruikte ze deze spiegel om in de toekomst te kijken, totdat op een dag de spiegel plots verdwijnt. Een behoorlijk slechte timing, want de achttiende verjaardag van de prinses komt eraan en die dag moet ze een prins uitkiezen om het koninkrijk naar een mooie toekomst te leiden. Om te weten welke keuze ze moet maken, besluit ze het paleis te verlaten en op zoek te gaan naar een tovenaar met een glazen bol, in de hoop dat hij haar de toekomst kan laten zien zodat ze zeker de juiste prins uitkiest.

Op het podium ook enkele bekende gezichten. Yanni Bourguignon, beter bekend als Cédric in de VTM-soap ‘Familie’, kruipt in de huid van druivenplukker Flynn. Voor de acteur is het zijn eerste hoofdrol in een professionele musicalproductie. Zanger Gene Thomas vertolkt dan weer de rol van gekke tovenaar Yoda. Romeo-zanger Chris Van Tongelen schreef de liedjes en muziek voor deze musical. Zijn ex-vrouw Brigitte Derks is de regisseur van dienst.

‘De Prinses en de Toverspiegel’ speelt nog tot eind dit jaar in Stadsschouwburg Antwerpen, Capitole Gent, Kursaal Oostende en Ethias Theater Hasselt. Tickets via musichall.be

Deze bekende gezichten kwamen een kijkje nemen:

“Zingen en acteren zit in het bloed van mijn man Gene, maar met het dansen worstelde hij serieus”, zegt Kristel Verbeke. “Maar onze dochters Lily en Nanou hebben de papa tips gegeven.”

Binnenkort zit Ian Thomas in ‘De Slimste Mens Ter Wereld’ en dus is hij druk aan het studeren. Maar de première van ‘De Prinses en de Toverspiegel’, die zijn mama Brigitte heeft geschreven, wilde de zanger niet missen. “Voorlopig heb ik geen musicalambities,”, zegt Ian aan de zijde van zijn vriendin Anna Carina.

Voor Lisa-Marie, het dochtertje van zangeres Lindsay en haar partner Kris, was het haar eerste BV-première. “Lisa-Marie houdt van typische meisjesdingen, dus ze heeft haar ogen serieus de kost gegeven.”

“De prinses mag gerust eens bij mij langskomen zodat ik haar kan opmaken”, grapt Lesley-Ann Poppe die kwam kijken met echtgenoot Kevin.

De Buurtpolitie-acteur Tim Ost op stap met vriendin Celien en kinderen Lize en Tibe. “We hebben goed gelachen.”

“Ik heb al een paar keer een prins mogen spelen in musicals en het leukste aan die rol zijn toch wel de kusscènes”, knipoogt Davy Gilles aan de zijde van echtgenote Sasha, dochter Noa en vriendinnetje Aude.

Michiel De Meyer kwam kijken met James, het zoontje van een bevriend koppel dat meespeelt in de musical. “Een spiegel om in de toekomst te kijken? Neen, daar zou ik veel te veel stress van hebben. Ik leef van dag tot dag.”

“Yanni heeft een hoog prinsgehalte, ik zou hem ook casten voor die rol”, klinkt het bij ‘Familie’-collega Maxime De Winne terwijl hij poseert met dochters Jeanne en Lucille.

Voormalig ‘Familie’-actrice Sarah-Lynn Clerckx was van de partij met twee vriendinnen.