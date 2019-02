IN BEELD. BV’s onder de indruk van spectaculaire paardenshow Cavalluna - World of Fantasy CD

02 februari 2019

17u35 0 Showbizz Deze namiddag vond in het Antwerpse Sportpaleis de première plaats van Cavalluna - World of Fantasy, een internationale en indrukwekkende paardenshow. En in het publiek zaten ook enkele bekende paardenliefhebbers, waaronder Natalia en Andy Peelman.

Cavalluna - World of Fantasy neemt de toeschouwers mee op een onvergetelijke reis: de jonge Tahin ontdekt een wereld die de werkelijkheid overstijgt, waarin zijn diepste wensen en fantasieën werkelijkheid worden. Tussen betoverende droomwouden en fantastische wezens leert hij de mooie Naia kennen, die hem meeneemt op een reis door haar wonderlijke thuisland.

Indrukwekkende paardrijkunst, acrobatiek, dans en muziek staan centraal in dit nieuwe meeslepende verhaal van de makers van Apassionata World. En dat heeft de aanwezige BV’s in de zaal enorm bekoord. Voor de show mochten zij backstage een kijkje nemen bij de paarden. “Ik rijd heel graag paard”, zegt zangeres Natalia. “In galop de natuur ontdekken is het mooiste wat er is.” ‘De Buurtpolitie’-acteur Andy Peelman heeft voor zijn VTMKZOOM-programma ‘Wakandy’ al eens geturnd op een paard. “Nog nooit heb ik zoveel schrik gehad in mijn leven als toen. Daarom heb ik enorm veel bewondering voor de acrobaten in deze show. “

Morgen speelt Cavalluna - World of Fantasy nog een voorstelling in het Sportpaleis én op 16 en 17 maart is het paardenspektakel ook te zien in Vorst Nationaal. Tickets via cavalluna.com.