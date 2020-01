IN BEELD. BV’s krijgen het spontaan warm op première ‘Vapeurs 3' CD

10 januari 2020

21u32 0 Showbizz Vanavond ging in het Fakkeltheater in Antwerpen de vriendinnenkomedie ‘Vapeurs 3: Trossen Los’ van Uitgezonderd in première. Met op de planken actrices Myriam Bronzwaar, Lulu Aertgeerts, Anne Mie Gils en Nele Goossens. Op de rode loper verschenen heel wat bekende koppen. En het waren niet alleen vrouwen.

In ‘Vapeurs 3: Trossen Los’ zoeken de dames de zee op. Tijdens hun luxecruise ontbreken ook hier niet hun kwaaltjes en psychische ongemakken die bij de overgang horen. Lydia loopt (opnieuw) over van verliefdheid voor een toyboy terwijl de andere dames worden geconfronteerd met een man die bedriegt, de zoektocht naar een date of een writersblock. Een reis vol avontuur en humor

De voorstelling speelt nog tot en met 2 februari in het Fakkeltheater in Antwerpen. Tickets via uitgezonderd.be.

“Het verhaal speelt zich af op een schip en nu heb ik zin om op cruise te gaan”, zegt MNM-dj Wanne Synnave die vooral kwam supporteren voor Anne Mie Gils. De twee werkten samen voor de musical ‘November 89'.

Actrice Lut Tomsin, beter bekend als Julia uit ‘Wittekerke’, kwam kijken met haar man Eddy.

Acteur Peter Thyssen kwam ook langs op de première.

Linda De Ridder verscheen op de rode loper met haar man Marc.

“Van vapeurs heb ik nooit last gehad en daar ben ik niet rouwig om”, knipoogt actrice Karin Jacobs.

Voormalig Familie-actrice Hilde Van Wesepoel poseert voor het eerst met haar Griekse vriend Christos met wie ze anderhalf jaar samen is. ‘Mijn partner blijft nu een tijdje in België wonen, want hij heeft hier werk. En hij is zelfs Nederlands aan het leren. Ja, ik ben heel gelukkig.”

James Cooke mocht als producent van het productiehuis Uitgezonderd niet ontbreken op deze première. “De twee vorige edities van ‘Vapeurs’ waren een gigantisch succes. En ook nu loopt de ticketverkoop heel goed. Ik ben heel trots.” Ook zijn verloofde Dorian was erbij, maar een trouwdatum hebben de twee nog niet.

Mister Gay Belgium Matthias De Roover naast organisator Bram Bierkens.

“Lang geleden heb ik ook last gehad van vapeurs”, aldus Danni Heylen op stap met partner Frank. “Ik weet nog dat ik toen heel onrustig was. Ik kon niet goed de slaap vatten.” Danni speelt binnenkort mee in Assisen 3, een andere productie van Uitgezonderd.

Ook actrice Maja Van Honsté tekende present.

Actrice Annelies Boel bracht haar collega Pauline mee.

Vapeurs is niet alleen voor vrouwen, maar ook voor mannen. Daar zijn Karel Deruwe en Sébastien De Smet het mooiste bewijs van. “Een heel herkenbaar stuk voor vrouwen in de overgang, denken wij”, grappen de acteurs.

“Als ik het woord ‘vapeurs’ hoor, krijg ik het al spontaan warm”, verklapt voormalige De Buurtpolitie-actrice Nicoline Hummel.

“Een goede vriendin is iemand op wie je dag en nacht kunnen rekenen en met wie je veel plezier maakt”, klinkt het bij Thuis-actrice Marleen Merckx aan de zijde van Anne-Mieke Ruyten.