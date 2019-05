IN BEELD. BV’s knallen erop los in nieuwe attracties Walibi CD

25 mei 2019

13u44 3 Showbizz Deze voormiddag vond in Walibi de grote opening plaats van de nieuwe zones Karma en Fun World. Met bijhorende attracties die getest en goedgekeurd werden door de BV’s en hun kroost. Zij mochten schieten op dolle popcorns en zich even piloot wanen in een nieuwe achtbaan. En ondanks de hevige regenval, leverde dat toch enkele onvergetelijke kiekjes op.

Nu de lente eindelijk in het land is, draaien de pretparken ook weer op volle toeren. En in Walibi in Waver pakken ze uit met twee gloednieuwe attracties. In Popcorn Revenge maak je als bezoeker een ritje door verschillende bioscoopzalen waar iconische filmbeelden worden getoond. Deze prettige familiale ervaring dreigt echter verpest te worden door de losgelaten popcorns die de filmscènes zullen binnendringen. Met behulp van een high-tech laserpistool kunnen bezoekers de vervelende wezens wegschieten en de rust in de filmzaal terugbrengen.

Ook voor de jongste pretparkfans valt er dit jaar heel wat te beleven. Kleine waaghalzen zullen hun dapperste schoentjes mogen aantrekken en zich aan een rit op de splinternieuwe Kiddie Coaster ‘Fun Pilot’ wagen. De toekomstige luchtpostbodes - de coaster staat volledig in het thema van de luchtpostdienst - zullen zich laten verrassen door deze opstapcoaster die 190 meter lang en 9, 5 meter hoog wordt en een topsnelheid van 40 km/u zal bereiken.

De nieuwe attracties maken deel uit van twee volledig vernieuwd zones. Fun World is geïnspireerd door de fantasierijke en kleurrijke leefwereld van de kleine (b)engels. Karma World dompelt bezoekers onder in een Indische, Bollywoodiaanse sfeer. Met een gloednieuw restaurant Delhi’cious dat Oosterse gerechten serveert. De totale investering van de zonen en attracties bedraagt 17 miljoen euro.

Amusement

Familie-acteur Jan Van de Bosch gaat regelmatig eens met partner Fran en kinderen Lou en Sam naar een pretpark. “Fun Pilot is de ideale achtbaan voor de allerkleinsten. Normaal zijn die van ons geen grote waaghalzen, maar hier hebben ze zich kostelijk in geamuseerd.”

“Zelfs voor grote kinderen blijven rollercoasters leuk”, lachen Campus 12-acteur Jasper Heyman en Karrewiet-presentator Jelle Mels. “En in deze heb je echt gevoel dat je vliegt.”

“Nu onze zonen Daan, Arthur en Arno groot zijn, kunnen we alle wilde en snelle attracties doen”, zegt Familie-actrice Caroline Maes die ook nog echtgenoot Peter meenam. “En Walibi is dan de ideale plek om je volledig uit te leven.”

“Ik hou van pretparken en zeker als er nieuwigheden te ontdekken vallen”, vertelt zanger Filip Kowlier met naast zich zoon Vince. “En schieten op popcorns: dat is superleuk. Ik voelde me opnieuw een klein kind.”

“In Karma World heb je echt het gevoel dat je je in India waant”, klinkt het bij voormalig Aagje Vanwalleghem aan de zijde van echtgenoot Denis en kinderen Noa en Nael. “Zo mooi gedecoreerd.”

VRT-journalist Michael Van Drogenbroeck maakte er een dagje Walibi van met zoon Elias. “Ik ben niet zo’n grote durfal, maar de jongste sleurt mij overal mee in.”