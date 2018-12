IN BEELD. BV's in kerstsfeer op première musical ‘Scrooge’ CD

09 december 2018

16u37 0 Showbizz Nog zestien dagen en dan is het Kerstmis. Om nu al helemaal in de kerstsfeer te komen, ging deze namiddag in de Antwerpse Stadsschouwburg de musical ‘Scrooge’ in première. De aanwezige BV’s trokken speciaal voor deze feestelijke voorstelling hun mooiste kerstoutfit aan.

De musical Scrooge is gebaseerd op het bekende ‘A Christmas Carol’, de eeuwenoude klassieker van Charles Dickens. Dat vertelt het verhaal van de verbitterde en gierige Ebenezer Scrooge die door de gebeurtenissen uit zijn jeugd een bloedhekel heeft aan Kerstmis. Maar op kerstavond krijgt hij echter bezoek van drie geesten die hem de ware en liefdevolle betekenis van Kerstmis doen (her)ontdekken.

Het hoofdpersonage wordt in deze musicalversie vertolkt door Warre Borgmans. Voor de acteur is het zijn eerste hoofdrol in een musical en dat bracht wel de nodige spanning met zich mee. Zeker als je weet dat Frank Van Laecke het scenario schreef en componist Dirk Brossé de muziek voor zijn rekening nam. Maar volgens de aanwezige BV’s deed hij het uitstekend.

Vandaag moest Lucas Van den Eynde niet spelen met ‘40-45' en dus had de acteur tijd om met zijn gezin naar Scrooge te komen kijken.

Brigitte Derks en Chris Van Tongelen met hun dochter Lila-Jane. Zij doet de regie van deze voorstelling, hij is de uitvoerende producent.

Herbert Flack kwam kijken met zijn vrouw Fabienne.

‘Familie’-acteur Peter Bulckaen en zijn vrouw Tine zijn al helemaal in kerststemming.

Ian Thomas was van de partij met zijn goede vriend Joppe.

Leah Thys en Koen Crucke houden van Kerstmis.

Johny Voners en echtgenote Annemie.

Gilles Van Bouwel met strikje en een vriendin op de rode loper.