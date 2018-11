IN BEELD. BV’s in de ban van sociale media CD

27 november 2018

22u46 0 Showbizz Yentl Keuppens, bekend van het VIJF-programma ‘Pink Ambition’, heeft zonet haar boek ‘ON just my own LINE’ voorgesteld in Antwerpen. Daarin vertelt ze hoe de sociale media haar leven hebben veranderd en hoe ze een succesvolle influencer werd.

“Met dit boek wil ik de mensen ook wegwijs maken in de wondere wereld van online en ze tips geven zodat ze zich zelfzekerder voelen op sociale media.” Voor Yentl is het trouwens al haar tweede boek. Eerder bracht ze eentje uit over haar strijd tegen anorexia. Op haar boekenfeestje kwamen een heleboel BV’s, die zelf erg actief zijn op Twitter en Instagram, wat inspiratie opdoen.

Actrices Dorien Reynaert en Ianthe Tavernier hebben hun vele volgers op sociale media vooral te danken aan de populariteit van ‘De Buurtpolitie’.

Noa Neal tekende present voor het BV-avondje.

Bieke Ilegems en echtgenoot Erik Goossens kwamen een kijkje nemen.

Herman Verbruggen heft het glas met MNM-dj Tom De Cock. De ‘F.C. De Kampioenen’-acteur draagt tegenwoordig een snorretje voor zijn rol in het theaterstuk ‘Krakers onder de kerstboom’.