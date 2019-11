IN BEELD. BV’s herbeleven val van Berlijnse Muur in pakkende musical CD

09 november 2019

21u08 1 Showbizz Exact dertig jaar na de val van de Berlijnse Muur ging vanavond de aangrijpende musical ‘November 89' in première over deze historische gebeurtenis. En dat lokte heel wat bekend volk naar het Zuiderpershuis in Antwerpen.

De musical ‘November 89' van The Singing Factory gaat over twee broers, Arend en Klaus, hun familie en vrienden in het Oost-Berlijn van begin jaren 60, de periode waarin de Koude Oorlog volop woedde. Een verhaal over vriendschap en verlies, over liefde en verdriet, gespeeld door professionele acteurs Maike Boerdam, Sébastien De Smet en Saïn Vantomme. Aangevuld met een cast van 44 jongeren tussen de 15 en 25 jaar van het jongerenkoor ‘Youforia’, dat vorig seizoen nog te zien was in ‘Belgium’s Got Talent’ op VTM. In de (jongeren)hoofdcast schitteren onder anderen Aaron Blommaert en Ryan Joostens. Beiden maken ook deel uit nieuwe boyband BOBBY.

De regie is in handen van Anne Mie Gils en Wanne Synnave, de sidekick van Peter Van de Veire in de ochtendshow op MNM, schreef het script en de liedjesteksten. Daarmee bewijst de jonge radio-dj dat hij niet alleen over een gouden stem, beschikt maar ook over een sterke pen.

‘November 89' speelt nog tot en met 24 november in het Zuiderpershuis in Antwerpen. Tickets via singingfactory.be.

Grappig momentje op de rode loper. MNM-dj Kawtar Ehlalouch, die andere sidekick van Peter Van de Veire, blijft met de hak van haar schoen vastzitten in een raster. Ze is het duidelijk nog niet gewoon om op een rode loper te paraderen.

Ann Van den Broeck zakte af naar Antwerpen met haar nicht Katrien. Vanaf volgende maand is de actrice te zien in Familie. “Ik amuseer me enorm op de set en er hangt een aangename sfeer.”

Tinne Oltmans nam vrienden Aaron en Daimy mee naar ‘November 89'. “Ik ben nog nooit in Berlijn geweest, maar na deze musical kriebelt het wel eens om een citytrip naar Berlijn te boeken.”

“Geschiedenis is nooit mijn beste vak geweest op school, maar dankzij de musical ‘November 89' heb ik veel bijgeleerd”, aldus Campus 12-acteur Jasper Heyman aan de zijde van Sheldon, een vriend.

“Ik herinner me nog goed de beelden van de val van de Muur”, aldus actrice Lea Couzin die kwam kijken met haar man Staf. “En ik heb toen zelfs een traantje weggepinkt.”

Peter Van de Veire kwam, samen met zijn vrouw Ilse, zijn sidekick Wanne aanmoedigen. “Wanne heeft zoveel talent en het is een harde werker. Hou hem maar goed in de gaten.”

Sam Verhoeven componeerde de muziek, Anne Mie Gils nam de regie voor haar rekening en Wanne Synnave zorgde voor het script en de liedjesteksten.

Brecht, Ruben en Simon van BOBBY kwamen kijken naar de acteerprestaties van hun collega’s Aaron en Ryan.

“Berlijn is zo’n leuke stad”, klinkt het bij Ketnetwrappers Sien Wynants en Gloria Monserez. “Maar we kunnen ons niet voorstellen wat het moet zijn om daar in het midden een muur te hebben staan.”