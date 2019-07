IN BEELD. BV's gaan op kamp tijdens première 'De Scouts Forever’ CD

05 juli 2019

21u44 0 Showbizz Vanavond vond in Theater Elckerlyc in Antwerpen de première plaats van ‘De Scouts Forever’. In dit komische theaterstuk trekken onder anderen Sven De Ridder en Leen Dendievel op scoutskamp om een mysterie op te lossen.

Exact 25 jaar na haar laatste kamp organiseert een groep oud-scouts een reünieweekend in de Ardennen. Toenmalig leider Mon Beton (Peter Thyssen) is padvinder in hart en nieren gebleven, maar hoe is het de andere leden van de groep vergaan in al die jaren? Is Peggy (Joyce Beullens) nog altijd zo verlegen? En doet knappe Karen (Leen Dendievel) nog steeds alle mannenharten sneller slaan? De vrienden halen samen herinneringen op, maar al snel blijkt dat ze niet zomaar naar hun oude kampplaats werden gelokt. Een 25 jaar oud mysterie moet nu maar eens eindelijk opgelost geraken. ‘De Scouts Forever’ speelt nog tot en met 24 augustus in Theater Elckerlyc in Antwerpen. Tickets via svenderidder-company.be of op 070/691.002.

De cast van De Scouts Forever met Brik Van Dyck, Peter Thyssen, Leen Dendievel, Kobe Van Herwegen, Joyce Beullens en Sven De Ridder.

“Mijn moeder heeft me naar de Chiro gestuurd omdat ze vond dat ik wat meer sociaal contact moest hebben”, zegt actrice Greet Rouffaer die kwam kijken met echtgenoot Bart. “En het voetballen vond ik het leukst daar.”

“Tijdens de Tweede Wereldoorlog heb ik nog bij de KSA gezeten”, aldus Familie-acteur Ray Verhaeghe aan de zijde van zanger Will Ferdy. “We speelden vooral verstoppertje of deden aa krulbollen. Altijd overdag, want ‘s avonds mochten we geen licht maken van de Duitsers.”

“Van mijn vader moest ik naar de zeescouts in Gent gaan om man te worden, maar ik heb er vooral mijn passie voor het zingen ontdekt”, vertelt Koen Crucke op stap met partner Jan. “Mijn bijnaam was de zingende knorhaan. Omdat ik veel zeurde. Nu nog steeds.” (lacht)

Acteur Herbert Flack met zijn vrouw Fabienne. “Ik ben nooit bij een jeugdbeweging geweest, maar heb wel veel geravot als kind.”

Davy Brocatus koos voor een stijlvolle variant van het scoutsuniform. En dat viel duidelijk in de smaak bij echtgenoot Anatoly.

“Omdat we veel vriendjes hadden, zijn we nooit naar de Scouts geweest”, grappen actrices Anke Helsen en Camilia Blereau.

“Mijn periode bij de Scouts was heel avontuurlijk en leerrijk”, zegt actrice Ann Van den Broeck die partner Stany Crets en goede vriend Dirk Van Vooren meenam. “Ik heb er mijn schrik voor het donker overwonnen.”

Echtgenoot Chindy en zoon Dean kwamen supporteren voor Sven De Ridder.

“Drie maanden ben ik bij de Scouts geweest, maar thuis wilden ze geen outfit kopen en dan was het gedaan”, vertelt acteur Johny Voners met naast zich echtgenote Annemie.

“Zowel mijn dochter Jade als ik hebben in onze kindertijd vooral in sportclubs gezeten”, zegt Ben Rottiers.