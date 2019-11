IN BEELD. BV's dromen van 't groot lot op première theaterstuk CD

15 november 2019

21u26 2 Showbizz Veel lach voor weinig geld. Dat was vanavond het motto op de première van het komische theaterstuk ‘t Groot Lot in Theater Elckerlyc met in de hoofdrol onder anderen Joyce De Troch en Christophe Stienlet. En een koffer vol geld vinden: dat doet bekend Vlaanderen wegdromen.

In ‘t Groot Lot speelt Dirk Van Vooren Alain De Vlieger, een lusteloze maar brave kantoorbediende van middelbare leeftijd. Zijn vrouw Sylvie (gespeeld door Jasmine Jaspers) is huisvrouw en compleet vastgeroest in hun saaie alledaagse leventje. Op weg van het werk naar huis verwisselt Alain per ongeluk zijn koffertje met dat van een Russische gangster. Hij opent de koffer in een plaatselijk café en ontdekt daarin tien miljoen euro. Vanaf dat moment wil hij alleen nog maar zijn oud leventje van hard werken ruilen voor nietsdoen, het geld meenemen en zo snel mogelijk samen met zijn vrouw vluchten.

Thuisgekomen wacht Alain echter een verrassingsverjaardagsfeestje met een bevriend koppel (gespeeld door Christophe Stienlet en Joyce De Troch) dat Sylvie in het geniep aan het voorbereiden was. Hij boekt heel impulsief meteen een vlucht naar de Braziliaanse zon en belt een taxi voor twee! Voor ze echter kunnen vertrekken komen de vrienden toe en dagen er ook heel wat onverwachte figuren op.

‘t Groot Lot speelt nog tot en met 8 december in Theater Elckerlyc in Antwerpen. Tickets via elckerlyc.be.

“Ik zou heel graag eens de lotto winnen”, zegt acteur Arnold Willems met naast zich echtgenote An.

“Als ik rijk ben dan zou ik een gebouw kopen om eigen theatervoorstellingen te geven”, vertelt ‘Familie’-actrice Jits Van Belle aan de zijde van haar tv-pleegzoon Tristan Stienlet.

“Aan mooie uurwerken en auto’s kan ik veel geld opdoen”, klinkt het bij ‘De Buurtpolitie’-acteur Andy Peelman aan de zijde van Jacky Lafon. De actrice zou haar geld dan weer uitdelen aan liefdadigheidsorganisaties voor kinderen én dierenasielen.

“Als ik veel geld zou hebben, blijf ik gewoon voortwerken”, aldus acteur Erik Goris. “Maar ik zou mezelf wel een veiligere auto gunnen en mijn vrouw Annick een eigen radiostudio schenken.”

Voormalige ‘Thuis’-actrice Daphne Paelinck kwam kijken met haar partner Randall. “Als ik de lotto win, maak ik een wereldreis met mijn gezin. Een jaar weg van huis en gewoon zot doen.”

“Ik zou niet weten wat ik moet doen met een hoop geld”, aldus ‘Familie’-actrice Annie Geeraerts aan de vertrouwde zijde van collega Ray Verhaeghe. “Misschien eens lekker gaan eten én een reis naar Schotland.”

“Geld is belangrijk voor ons”, klinkt het bij ‘The Sky Is The Limit’-koppel Olga en Harry. “Het geeft je een vrijheid om te doen wat je wilt.”