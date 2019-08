IN BEELD. BV's dansen op première musical ‘Fame’ CD

05 augustus 2019

21u07 0 Showbizz Bekend Vlaanderen toonde vanavond zijn beste danskunsten op de rode loper in het Kursaal van Oostende. Daar vond de première plaats van de musical ‘Fame’, gebaseerd op de gelijknamige film uit 1980. En bijna veertig jaar na datum zitten de liedjes met bijhorende danspassen nog steeds in ons collectief geheugen.

De musical ‘Fame’ vertelt het verhaal over een groep studenten van de High School of Performing Arts. Iedere student probeert op zijn of haar manier de top te bereiken in dans, muziek of toneel. Maar verschillende hindernissen en tegenslagen loeren om de hoek. Die problemen zijn ook vandaag nog ‘hot items’ zijn zoals identiteitscrisis, trots, seksualiteit, verslavingen, vooroordelen en doorzettingsvermogen.

Exact dertig jaar geleden werd ‘Fame’ voor het eerst opgevoerd op de planken en speciaal voor die verjaardag keert de musical, in de originele Engelstalige versie, terug naar België. En je moet nog maar “Fame” uitspreken of de BV’s vullen meteen aan door luidkeels “I’m gonna live forever!” mee te zingen.

De musical ‘Fame’ speelt nog tot en met zaterdag 10 augustus in het Kursaal van Oostende. Tickets via kursaaloostende.be.