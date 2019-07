IN BEELD. BV’s brullen van plezier op première ‘The Lion King’ Christophe D'Huysser

15 juli 2019

21u16 0 Showbizz Vanavond vond in Kinepolis Brussel de première plaats van ‘The Lion King’. Deze Disney-klassieker uit 1994 met in de hoofdrol leeuw Simba werd in een liveactionversie gestoken vol verbluffende effecten. En de aanwezige BV’s gaven hun ogen én oren serieus de kost.

Laat er geen twijfel over bestaan: 25 jaar datum is ‘The Lion King’ nog steeds razend populair bij het publiek. En dus kijken jong en oud reikhalzend uit naar de remake van deze klassieke tekenfilm van Disney die zonder twijfel één van de blockbusters van deze zomer wordt. ‘The Lion King’ keert terug naar de Afrikaanse savanne waar een toekomstige koning is geboren. Simba adoreert zijn vader, koning Mufasa, en neemt zijn eigen koninklijke bestemming ter harte. Maar niet iedereen in het koninkrijk viert de komst van de nieuwe welp. Scar, Mufasa’s broer - en voormalig erfgenaam van de troon - heeft zijn eigen plannen. De strijd om Pride Rock wordt geteisterd door verraad, tragedie en drama, wat uiteindelijk resulteert in Simba’s verbanning. Met de hulp van een paar nieuwsgierige nieuwe vrienden zal Simba moeten uitzoeken hoe hij kan opgroeien en terugnemen wat hem rechtmatig toekomt.

De Amerikaanse acteur Donald Glover, bekend van de film ‘Solo: A Star Wars Story’, verleent zijn stem aan Simba. Zangeres Beyoncé is te horen als leeuwin Nala, het liefje van Simba. De twee acteurs zongen voor de film het nummer ‘Can You Feel The Love Tonight’ opnieuw in. Meteen goed voor een echt kippenvelmoment. Acteurs Billy Eichner en Seth Rogen spreken de stemmen van Timon en Pumbaa in.

En voor wie maar geen genoeg krijgt van ‘The Lion King’ is er nog goed nieuws. Nog tot en met 22 september staat Disneyland Paris helemaal in het teken van deze Disneyfilm tijdens The Lion King & Jungle Festival. Zo is er een gloednieuwe show: ‘Rhythms of the Pride Lands’. Daarin brengen zangers, dansers en acrobaten beroemde scènes uit ‘De Leeuwenkoning’ weer helemaal tot leven, maar wel met een originele twist. En ook de bekende hits uit die film, waaronder ‘The Circle of Life’ en ‘Hakuna Matata’, mogen niet ontbreken op het podium.

De film ‘The Lion King’ speelt vanaf woensdag in de bioscoop.

Deze BV’s genoten alvast van de film