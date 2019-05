IN BEELD. BV-koppels genieten van romantisch sterrendiner op het water CD

28 mei 2019

20u52 2 Showbizz Dineren op een drijvend vlot in het midden van de ongerepte natuur: dat is het concept van Dinner On The Lake. Het zomers pop-upconcept met gastronomische keuken strijkt voor het vierde jaar op rij neer op het water, deze keer in Gent en Maasmechelen. En op die laatste plek kwamen enkele BV-koppels hun voetjes onder tafel steken voor een gezellige tête-à-tête.

Dinner On The Lake ging op expeditie en selecteerde het twee toplocaties middenin de stille natuur. Het pop-upconcept strijkt neer op een rustig stukje natuur in Gent en verkent ook de groene oevers van het recreatiedomein Terhills gelegen in Dilsen-Stokkem en Maasmechelen. Naar gewoonte brengt een bootje je naar het vlot en neemt je voor één avond mee naar een dromerige Mexicaanse haciënda. De zoete zomerzon, een fontein in het midden van het vlot en toepasselijk decor brengen je in een Zuiderse stemming.

Voor het eerst wordt er samengewerkt met Belgische sterrenchefs om het culinair gehalte naar een hoger niveau te tillen. Elke maand serveert Blackfisk - een kokscollectief met ervaring in restaurants als Hof Van Cleve *** en La Màre Brazier * - een uniek viergangenmenu uitgewerkt door een Michelin-sterrenchef. Eén van hen is Viki Geunes van het tweesterrenrestaurant ‘t Zilte.

Wie graag wil dineren op dit drijvend restaurant, kan voor tickets terecht op friendsandfools.be. Een etentje kost € 150 per persoon. Dinner On The Lake vindt plaats tot en met 31 september.