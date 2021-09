IN BEELD. ‘Bennifer’ is terug: Jennifer Lopez en Ben Affleck poseren verliefd op de rode loper

Aftellen naar het WK wielrennen: deze films en series moet je gestreamd hebben

8 september Volgende week zondag starten de wereldkampioenschappen wielrennen in ons land met een tijdrit bij de mannen van Knokke-Heist naar Brugge. Naast Streamz, dat voor de gelegenheid uitpakt met de eigenzinnige docureeks ‘Regenboog’, brengen wij deze week eveneens een ode aan de fiets in onze Kijkgids. Kilometervreter Louis Talpe in ‘The Racer’ (Netflix), een blik achter de schermen bij wielerteam Orica-Scott (‘Eat. Race. Win’, Prime Video), ’s werelds strafste freeriders in ‘Accomplice’ (Netflix) en nostalgie troef in ‘Allez, Eddy!’: dit zijn onze vijf favoriete wielerfilms en -docu’s.