IN BEELD. Bekende paardenliefhebbers genieten van spectaculaire Cavalluna-show

29 februari 2020

16u48 0 Showbizz Deze namiddag ging in het Antwerpse Sportpaleis de nieuw internationale paardenshow van Cavalluna, ‘Legend of the Desert’, in première. Ook enkele BV’s kwamen samen met hun kroost een kijkje achter de schermen nemen en genoten van een spektakel vol paardrijkunst, acrobatiek, dans en muziek.

Europa’s populairste familie-entertainmentshow met paarden is terug in ons land. De nieuwe show, ‘Cavalluna – Legend of the Desert’ neemt de bezoekers weer mee op een adembenemende reis. Het geheimzinnige verhaal draait deze keer rond een prinses van een woestijnvolk, die een ongelofelijke opdracht toevertrouwd krijgt. Ze moet het geheim van de legendarische Amazones van de Elementen ontrafelen om haar volk en de hele wereld van een groot gevaar te vrijwaren. Zal ze er op tijd in slagen om de eeuwenoude opdracht tot een goed einde te brengen en zo alles wat haar lief en dierbaar is te redden?

De aanwezige BV’s in het publiek waren alvast onder de indruk van dit spektakel. Voor de show kregen zij een exclusieve rondleiding in de backstage waar de paarden op stal staan. Daar konden ze de grote en iets kleinere paarden bewonderen en zelfs aaien. Wat heel wat leuke kiekjes opleverde.

‘Cavalluna – Legend of the Desert’ is morgen nog te zien in het Antwerpse Sportpaleis. Tickets via teleticketservice.com.

“Mijn dochter Noa wil heel graag een paard, maar ik houd de boot wat af”, vertelt Radio 2-stem Kim Debrie. “Omdat het veel verzorging vraagt.”

“Paarden zijn zulke sterke beesten, ze voelen heel goed mensen aan”, zegt F.C. De Kampioenen-actrice Danni Heylen die thuis twee paarden en een pony heeft.

“Vroeger heb ik heel veel paardgereden”, vertelt Lien Van de Kelder die met zoontje Victor naar Cavalluna kwam kijken. “Zo fijn om de natuur in te trekken en je hoofd helemaal leeg te maken.”

“Henri-Constant is zot van racen, maar hij verzorgt ook graag mijn paarden”, klinkt het bij mediafiguur Griet Vanhees. “Zolang het maar iets met paardenkracht te maken heeft.” (lacht)

“June is zot van paarden”, aldus JOE-presentatrice Ann Van Elsen. “Alles staat in het teken van deze dieren. Van haar bedovertrek over de schoolmappen en brooddoos tot het speelgoed.”

Joe-dj Anke Buckinx genoot samen met dochter Lou van een wervelende show. “Ongelooflijk mooi welke kunstjes die artiesten allemaal kunnen op een paard, ik zou dat nooit durven.” (lacht)